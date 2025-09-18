Genç Kızılay Kan Elçileri Programı Başladı - Son Dakika
Sağlık

Genç Kızılay Kan Elçileri Programı Başladı

Genç Kızılay Kan Elçileri Programı Başladı
18.09.2025 13:32
Türk Kızılay, gençlerin düzenli kan bağışını artırmak için 'Genç Kızılay Kan Elçileri' programını başlattı.

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bugün 18-24 yaş arasındaki kan vericilerimiz yaklaşık bütün kan teminimizin yüzde 20'sini oluşturuyor. Bunların da birçoğu düzenli kan bağışçısı. Biz en çok düzenli kan bağışçısı sayısını artırmak istiyoruz. Çünkü kan güvenliği anlamında en önemlisi gönüllü ve düzenli kan bağışçılarından bu kanı elde etmek" dedi.

Türk Kızılay, gençlerin kan bağışı çalışmalarına liderlik etmesini ve gençler arasında düzenli kan bağışı kültürünün gelişimini teşvik etmek amacıyla 'Genç Kızılay Kan Elçileri' programı başlattı. Programın tanıtımı, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirdi. Tanıtım programına Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kan Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Osman İlhan ve Genç Kızılay Genel Başkanı Dr. Utku İlhan'ın yanı sıra kurul üyesi bilim insanları katıldı. Program kapsamında, 62 ili temsilen belirlenen 62 elçiye üç gün boyunca kan bağışı konusunda kapsamlı eğitim verilecek.

'AR-GE MERKEZİ OLUŞTURMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Türk Kızılay'ı olarak artık ilaç da üretmek istediklerini ifade ederek, "Hastaların bulmakta zorlandığı, Türklerin plazmasından elde edildiği zaman daha faydalı olacak, immun yetmezlikte hastalara şifa olacak proteinleri üretelim istiyoruz, albümünü üretelim istiyoruz, faktör 8'i, 9'u üretelim istiyoruz. Bir taraftan kan torbası fabrikamız neredeyse tamamlanmak üzere. Kan torbalarımızı kendimizin yapacağı bir yöne evriliyoruz. Bir taraftan Ar-Ge anlamında, inovasyon anlamında; acaba neyi daha farklı, daha güzel, daha ileri yapabiliriz diye konuşuyoruz. Acaba rekombinant teknolojisini ülkemize getirebilir miyiz, kanserdeki akıllı ilaçlarla alakalı bir faydamız olabilir mi derdindeyiz? Kızılay olarak yaptığımız biyoteknolojik atılımlarla beraber onların da kendi projelerini destekleyebilecek bir altyapıyı, bir Ar-Ge merkezini oluşturabilmek anlamında bir yola çıkmış durumdayız" dedi.

'BİR ÜNİTE KAN İÇİN 3 FİDAN DİKİLİYOR'

Gençlerin, özellikle genç kan elçilerinin enerjisine çok güvendiklerini kaydeden Yılmaz, "Onların hayaline güveniyoruz, vicdanına güveniyoruz. Biliyoruz ki buradaki kan elçilerimiz kendi şehirlerine, üniversitelerine döndükleri zaman bütün burada aldıkları eğitimleri, kendi bildikleri dille, kendi akranlarına anlatacaklar ve bizim destekçimiz özellikle gençler anlamında çok çok artacak. Bugün 18-24 yaş arasındaki kan vericilerimiz yaklaşık bütün kan teminimizin yüzde 20'sini oluşturuyor. Bunların da birçoğu düzenli kan bağışçısı. Biz en çok düzenli kan bağışçısı sayısını artırmak istiyoruz. Çünkü kan güvenliği anlamında en önemlisi gönüllü ve düzenli kan bağışçılarından bu kanı elde etmek. Biz, 'Her kan 3 cana şifa oluyor' diyorduk. Bunu plazma fraksinasyonunun devreye girmesiyle daha da fazla cana ulaşır hale getireceğiz. Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir projeye başladık. Her bir ünite kan için 3 tane de fidan dikiliyor. Dolayısıyla kan sistemimiz ormanlarımıza da can oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Genç Kızılay Kan Elçileri Programı Başladı

