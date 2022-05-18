Genç kızın küçük yaşta tespit edilen kalp deliği kesiksiz onarıldı - Son Dakika
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Genç kızın küçük yaşta tespit edilen kalp deliği kesiksiz onarıldı

18.05.2022 09:51

Genç kızın küçük yaşta tespit edilen kalp deliği kesiksiz onarıldıBURSA Bursa'da Karadeniz ailesinin 12 yaşındaki kızı Sümeyye, küçük yaşta tespit edilen kalbindeki deliği kasığından yapılan operasyonla kesiksiz olarak onarıldı.

Genç kızın küçük yaşta tespit edilen kalp deliği kesiksiz onarıldı

BURSA Bursa'da Karadeniz ailesinin 12 yaşındaki kızı Sümeyye, küçük yaşta tespit edilen kalbindeki deliği kasığından yapılan operasyonla kesiksiz olarak onarıldı.

Türkiye'de nadir olarak yapılan operasyonla, genç kız Sümeyye, kalbindeki 2 santimetrelik delikten estetik açıdan da önemli olan kesi işlemi yapılmadan kurtuldu. Sağlık kontrolü için doktoru Uzm. Dr. Bahattin Öncüye gelen 12 yaşındaki Sümeyye ve annesi Gülsün Karadeniz, doktorun verdiği güzel haberle mutlu oldu. Kızının kalbindeki deliği bebek yaştayken fark ettiklerini belirten anne Karadeniz, "Biz 9 aylıkken kalbindeki deliği fark ettik. Ancak bize kapanacağı söylendi. Biz bunu diğer kontrollere de gittiğimizde duyduk. Ama yorulmaları artıp, hastalıkları sıklaştığını görünce yeniden hastaneye başvurduk. En son kontrole geldiğimizde çocuk doktorumuz ameliyat olması gerektiğini söyledi. Onun yönlendirmesiyle bizde böyle bir karara vardık. İlk başlarda çok korkmuştuk. 3-4 gün gözümüze uyku girmedi. Ama şimdi sağlığına kavuştu. Sorunsuz bir şekilde atlattık" dedi.

Hastanın sık sık solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi sebebiyle doktora başvurduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzm. Dr. Bahattin Öncü, "Yaptığımız muayenede kalbin kulakçıkları arasında yaklaşık 2 santimlik bir delik olduğunu tespit ettik. Kısa süren bir operasyonla, kalbindeki deliği ameliyatsız bir şekilde anjiyo ile vücudunda hiçbir iz kalmadan tedavi ettik. Şu an 15 gün geçti. Kalbi tamamen normale döndü. Hareketlerinde artık bir kısıtlama yok. Artık kısa sürede yorulmaları da kalmadı. Çocuk ve aile kadar bizlerde çok mutluyuz. Bu hastalıkta en önemli noktalardan birisi, erken teşhis konulmasıdır. Çünkü ilerleyen süreçte ameliyat şansı da ortadan kalkabiliyor. Anjiyo sistemiyle iz kalmadan operasyonu da yapmamız imkansız hale geliyor. Çünkü kalp ameliyatlarında göğüs kafesinden kesi açılarak yapılmaktadır. Biz kasıktan anjiyo ile bunu başardık. Bu estetik açıdan da ileride genç bir kız için çok önemli" diye konuştu.

Genç kızın küçük yaşta tespit edilen kalp deliği kesiksiz onarıldı
Genç kızın küçük yaşta tespit edilen kalp deliği kesiksiz onarıldı
Genç kızın küçük yaşta tespit edilen kalp deliği kesiksiz onarıldı
Genç kızın küçük yaşta tespit edilen kalp deliği kesiksiz onarıldı

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Estetik, Bursa, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Genç kızın küçük yaşta tespit edilen kalp deliği kesiksiz onarıldı - Son Dakika


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