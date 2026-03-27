Genç Onkologlar için Kongre Antalya\'da

Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi", bilim insanları ile genç onkologları buluşturdu.

Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine, kongrenin yeni onkoloji uzmanı olmuş ya da uzmanlık eğitimi devam eden gençlere yönelik olduğunu belirtti.

Programın gençlere yönelik olması bakımından ilk olduğunu ifade eden Coşkun, "Kongremize, Avrupa'da onkoloji eğitimleri alanında önemli isimler, İngiltere ve Sırbistan'dan da iki hocamız katılacak. Gençlerimiz bu hocalardan da eğitim alma imkanı bulacak." dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Coşkun, gençlerin onkoloji alanındaki yollarını açmak, onlara her konuda katkı sunmak için kongrede önemli sunumların olacağını dile getirdi.

Coşkun, hekimlerin hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) konusuna karşı hassasiyet taşıdığını belirterek, bu alandaki kaygıların toplantıda ele alınacağını ifade etti.

Toplantıya Danıştay ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesinden hakimlerin de katılacağını bildiren Coşkun, malpraktis davalarında karşılaşılan durumlar ve hekimlerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Ayrıca bazı ilaçların geri ödeme kapsamı ve bu konudaki hukuki süreçler hakkında genel değerlendirmelerin paylaşılacağını anlatan Coşkun, bilirkişi raporlarına dair temel bilgilere de değinileceğini kaydetti.

"Hukuksal konulara farklı bakış açısı sunacağız"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytuğ Üner de kongrenin iç hastalıkları uzmanlığı üstüne onkoloji (kanser bilimi) adına ihtisas yapan hekimlere yönelik olduğunu vurguladı.

Uzmanlarla kanser türlerini tek tek işleyeceklerini belirten Üner, "Kongrede birçok organ kanserleri incelenecek. Yapay zekayla ve birtakım kanser teşhislerinde, yeni tedavilerin uygulanmasında geçerli laboratuvar teknikleri işlenecek. Hukuksal konulara da farklı bakış açısı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bağırsak, akciğer, baş boyun kanserleri başta olmak üzere farklı kanserler konusunda oturumlar olacağını dile getiren Üner, hekimleri ve hukukçuları buluşturan bir kongre olduğunu kaydetti.

"Kongrede sahnede ilk defa gençler olacak"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde uzmanlık eğitimi alan Dr. İmdat Eroğlu ise kongrenin özellikle gençler için ayrı öneme sahip olduğunu söyledi.

Yurt dışında da genç onkolog olarak Türkiye'yi temsil eden Eroğlu, "Rolümüz bu tip kongrelerde genelde dinleyici konumunda olmaktı ama ilk defa sahnede biz olacağız. Alanındaki uzman hocalarımızın gözetiminde güncel, bilimsel gelişmeleri biz konuşacağız, biz tartışacağız. Gençler için yol gösterici bir kongre." diye konuştu.

Kongre, 29 Mart'ta sona erecek.