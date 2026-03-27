Genç Onkologlar için Kongre Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Onkologlar için Kongre Antalya'da

Genç Onkologlar için Kongre Antalya\'da
27.03.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi, genç onkologları ve uzmanları bir araya getiriyor.

Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi", bilim insanları ile genç onkologları buluşturdu.

Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine, kongrenin yeni onkoloji uzmanı olmuş ya da uzmanlık eğitimi devam eden gençlere yönelik olduğunu belirtti.

Programın gençlere yönelik olması bakımından ilk olduğunu ifade eden Coşkun, "Kongremize, Avrupa'da onkoloji eğitimleri alanında önemli isimler, İngiltere ve Sırbistan'dan da iki hocamız katılacak. Gençlerimiz bu hocalardan da eğitim alma imkanı bulacak." dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Coşkun, gençlerin onkoloji alanındaki yollarını açmak, onlara her konuda katkı sunmak için kongrede önemli sunumların olacağını dile getirdi.

Coşkun, hekimlerin hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) konusuna karşı hassasiyet taşıdığını belirterek, bu alandaki kaygıların toplantıda ele alınacağını ifade etti.

Toplantıya Danıştay ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesinden hakimlerin de katılacağını bildiren Coşkun, malpraktis davalarında karşılaşılan durumlar ve hekimlerin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Ayrıca bazı ilaçların geri ödeme kapsamı ve bu konudaki hukuki süreçler hakkında genel değerlendirmelerin paylaşılacağını anlatan Coşkun, bilirkişi raporlarına dair temel bilgilere de değinileceğini kaydetti.

"Hukuksal konulara farklı bakış açısı sunacağız"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytuğ Üner de kongrenin iç hastalıkları uzmanlığı üstüne onkoloji (kanser bilimi) adına ihtisas yapan hekimlere yönelik olduğunu vurguladı.

Uzmanlarla kanser türlerini tek tek işleyeceklerini belirten Üner, "Kongrede birçok organ kanserleri incelenecek. Yapay zekayla ve birtakım kanser teşhislerinde, yeni tedavilerin uygulanmasında geçerli laboratuvar teknikleri işlenecek. Hukuksal konulara da farklı bakış açısı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bağırsak, akciğer, baş boyun kanserleri başta olmak üzere farklı kanserler konusunda oturumlar olacağını dile getiren Üner, hekimleri ve hukukçuları buluşturan bir kongre olduğunu kaydetti.

"Kongrede sahnede ilk defa gençler olacak"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde uzmanlık eğitimi alan Dr. İmdat Eroğlu ise kongrenin özellikle gençler için ayrı öneme sahip olduğunu söyledi.

Yurt dışında da genç onkolog olarak Türkiye'yi temsil eden Eroğlu, "Rolümüz bu tip kongrelerde genelde dinleyici konumunda olmaktı ama ilk defa sahnede biz olacağız. Alanındaki uzman hocalarımızın gözetiminde güncel, bilimsel gelişmeleri biz konuşacağız, biz tartışacağız. Gençler için yol gösterici bir kongre." diye konuştu.

Kongre, 29 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Antalya, Sağlık, Bilim, Kemer, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Genç Onkologlar için Kongre Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:17:11. #7.12#
SON DAKİKA: Genç Onkologlar için Kongre Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.