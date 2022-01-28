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Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor - Son Dakika

Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor

28.01.2022 12:52

Gençler arasında yayılan tehlikeli akıma uzmanlar uyarı geldi. Evde estetik adı verilen akımda gençler, ilkel yöntemlerle dudaklarda botoks görüntüsü elde ederek paylaşıyor. Uzmanlar ise, "72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapılmadığı zaman dudak çevresinin dolaşımı tümüyle bozulur. Nekroz; yani doku ölümü oluşur" sözleriyle gençleri uyardı.

Sosyal medyada başlayan bu akıma kimi 'Kylie Jenner'ın dudakları' akımı diyor kimisiyse kamera karşısına geçip gençlere 'evde estetik' tavsiyelerinde bulunuyor. Akım için çekilen videoların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Gençler şişe gibi materyaller ile dudaklarına vakum etkisi yaratarak, 'botox' yaptırmış gibi videolar paylaşıyor. Buna benzer estetik uygulamalarını nasıl yaptıklarını da videolarında gösteriyorlar.

KAŞIKLA SIKIŞTIRARAK BURUN KÜÇÜLTÜYORLAR

Bazısı ise kamera karşısına geçip burnunu evde nasıl kaşıklar ile sıkıştırarak küçülttüğünü anlattığı videolar paylaşıyor. Bunun gibi örnekler her geçen gün artıyor. Uzmanlara göreyse bu tarz işlemler kalıcı hasar bırakabilir. Sosyal medyada yayınlanan videolardaki işlemler nekroza yani dokuların ölümüne sebep olabilir.

"DOLAŞIMI BOZAR, YAŞLANMA SÜRECİNİ ARTIRIR"

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan, "Ben sosyal medyada bir iki kez izledim açıkçası. Komiklik olsun diye yapılıyorsa ben komik bile bulmadım. Bu videolardaki işlemleri doku açısından düşündüğümde o yapılanlar tümüyle dokuya zarar vermek. Dudağın o şekilde vakumla çekilmesi bir kere dudak çevresi dolaşımını bozar. Dolaşımını bozduğu gibi ödem oluşturulması dudakla burun arasındaki mesafeyi uzatıp yaşlanma sürecini hızlandırır. Uhu gibi yabancı cisimlerle yapıştırma, yabancı cisim zaten. Deriden de emilen şeyler bunlar" dedi.

"KALICI HASAR OLUŞUR, DOKULAR ÖLÜR"

Dr. Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapılmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur. Kalıcı hasarlar oluşur, dokular beslenmez. Dudakta böyle bir şey uzun süre tutularsa dudak nekrozları oluşur. Nekroz doku ölümüdür. Kaşıkla burnu sıkarak burun incelmesi olamaz; çünkü burun sadece kıkırdak değil aynı zamanda kemik tabanı olan bir organ. Dokuya zarar verecek her türlü uygulama zararlı" diye konuştu.

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Kylie Jenner, Estetik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor - Son Dakika
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