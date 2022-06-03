Giresun'da diyabetli 27 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika
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Giresun'da diyabetli 27 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

03.06.2022 13:23
Giresun'da diyabetli 27 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

Giresun'da tip 1 diyabet hastası 27 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Giresun'da tip 1 diyabet hastası 27 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi.

Giresun Valiliğince hazırlanan proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen Bulancak'ta 3, Dereli'de 1, Espiye'de 3, Görele'de 2, Keşap'ta 2, Piraziz'de 2, Şebinkarahisar'da 4, Tirebolu'da 5 ve merkezde 5 çocuk olmak üzere toplam 27 çocuğa, ailelerinin katılımıyla düzenlenen programda cihazlar teslim edildi.

Vali Enver Ünlü, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, cihazlarla çocukların hayat kalitelerinin ve yaşam standartlarının yükseleceğini söyledi.

Ailelerin çocuklarından ayrı kaldığı vakitlerde kaygılarının azaltılmasının da amaçlandığını dile getiren Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski yöntemlerle yapılan ölçümlerde çocuklarımızın parmak uçlarını delmek suretiyle ölçüm yapıyordu. Bu da ilerleyen dönemlerde parmak uçlarında maalesef his kaybı gibi veya nasırlaşma gibi olumsuz etkilere sebep oluyordu. Bu yöntemler hayatı da kesintiye uğratıyor ve anlık şeker ölçümü yapıyordu. Bu yeni yöntemle şeker ölçümleri kollarının arka tarafına yerleştirilen sensörlü ölçüm cihazıyla, çocuklarımızın parmağı delinmeden acısız bir şekilde yapılıyor. Cihazın kolay kullanımıyla aileler çocuklarının hızlı bir şekilde glikoz şeker değerlerini öğreniyorlar."

Ünlü, cihazın ileriye dönük de bilgi verdiğini aktararak, cepte taşınmasıyla her yerde istenilen sıklıkta ölçüm yapılabildiğini belirtti.

Diyabet hastası çocukların kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Ünlü, "Yaz tatili de yaklaşıyor, akranlarıyla oynasınlar, temiz havanın, denizin, ormanın, güzel yaylalarımızın tadını çıkarsınlar inşallah. Onları çok seviyoruz, böyle bir güzel harekete de aracılık etmekten büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Enver Ünlü, cihazların çocuklara temininde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Giresun'da diyabetli 27 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Giresun'da diyabetli 27 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Giresun'da diyabetli 27 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Giresun'da diyabetli 27 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak
Giresun'da diyabetli 27 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak

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Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Bulancak, Tirebolu, Giresun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Giresun'da diyabetli 27 çocuğun yaşamı sensörlü cihazla kolaylaşacak - Son Dakika


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