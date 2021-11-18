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Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut vaka sayısını değerlendirdi - Son Dakika

Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut vaka sayısını değerlendirdi

18.11.2021 15:52

Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut vaka sayısını değerlendirdi İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut: "Önceliğimiz hastaneye yatan hasta sayısını ve ölüm vakalarını azaltmaktır" Giresun İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, Covid-19 vaka sayıları ile ilgili değerlendirmede bulunarak "Eskiden de vaka...

Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut vaka sayısını değerlendirdi

İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut:

"Önceliğimiz hastaneye yatan hasta sayısını ve ölüm vakalarını azaltmaktır"

GİRESUN - Giresun İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, Covid-19 vaka sayıları ile ilgili değerlendirmede bulunarak "Eskiden de vaka sayımız 300'dü, şimdi de 300. Ama eskiden vaka sayısı 300 iken bunların 100'ü hastanede yatıyordu. Şimdi ise hastaneye yatan vaka sayısı 5-10 kişidir" dedi.

Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Giresun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut, Giresun'daki sağlık hizmetlerinin genel durumunu ve korona virüs ile mücadeleyi değerlendirdi.

İl genelinde sağlık hizmetlerinde toplam 7 bin 122 personelin görev yaptığını belirten Bulut, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde 206 uzman hekim, 343 pratisyen hekim, 70 diş hekimi, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 profesör, 21 doçent, 72 doktor öğretim üyesi ve 72 araştırma görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Bulut, ayrıca özel hastanelerde de 2 profesör, 2 doçent, 70 uzman hekim, 12 pratisyen hekim ve 2 diş hekiminin görev yaptığını belirtti.

Uzman hekim başına düşen nüfus sayısına da değinen Bulut, bakanlığa bağlı hastanelerde uzman hekim başına 1393 kişi, özel hastanelerin dahil edildiğine ise uzman hekim başına 1119 kişinin düştüğünü ifade etti.

112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında toplam 61 ambulansın hizmet verdiğini dile getiren Bulut, bunların 53'ünün acil ambulansı, 1'inin 4 sedyeli ambulans, 5'inin kar paletli ambulans, 1'inin yoğun bakım ve obez ambulansı ve 1'inin de motorize ambulans olduğunu ifade etti.

Giresun'da korona virüs ile mücadele konusuna değinen Bulut, 2020 yılı Mart ayından itibaren Giresun'da 72 bin 765 pozitif vaka tespit edildiğini, 69 bin 640 kişini iyileştiğini ve 836 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bulut, aylara göre en yüksek vakanın 10 bin 874 vaka ile 2021 yılı Nisan ayında görüldüğünü, en düşük vakanın ise 12 vaka ile 2020 Mayıs ayında görüldüğünü bildirdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde 381 bin 442 kişinin hedef nüfus olarak belirlendiğini belirten Bulut, 308 bin 968 kişinin aşılandığını, toplamda 789 bin 750 aşının yapıldığını söyledi. En az 1. doz aşı yaptıranların oranı yüzde 86,41, aşı sürecini tamamlayanların oranı ise yüzde 81 olarak açıklayan Bulut, nüfusa göre aşılama oranı en yüksel ilçeleri ise yüzde 84,47 ile Piraziz, yüzde 82,81 ile Merkez ve yüzde 82,81 ile Görele oldu. En düşük aşılama oranları ise yüzde 70,56 ile Espiye, yüzde 71,51 ile Alucra ve yüzde 72,86 ile Güce ilçesi olarak sıraladı.

İl Sağlık Müdürü Bulut, aşılama oranının artmasıyla birlikte hastaneye yatan hasta sayısında önemli bir düşüşün yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Vaka sayılarını azaltalım ama önceliğimiz şudur. Hastaneye yatan hasta sayısını azaltmak, yoğun bakıma yatan hasta sayısını azaltmak ve ölüm vakalarını azaltmaktır. Aşının yapılma nedeni ya da etki mekanizması bu şekilde. Aşıyla beraber özellikle aşı öncesi ve sonrası yoğun bakım doluluk oranlarına baktığımız zaman rakamlar sizi yanılmasın. Eskiden de vaka sayımız 300'dü şimdi de 300. O zaman aşı ne işe yarıyor gibi bir şey söyleyebilirsiniz ama eskiden vaka sayısı 300 iken bunların 100'ü hastanede yatıyordu. Şimdi vaka sayısı 250-300 olabilir ama hastanede yatan vaka sayısı 5-10 kişidir. Bu net ayrımı görmek gerekiyor. Buradaki aşının ve tedbirlerin etkisi hastaneye yatan, yoğun bakıma yatan ve ölüm oranlarını azaltma şeklinde karşımıza çıkıyor. Aşılanma oranları ve aşı etkinliği, hastaneye yatan hasta sayısıyla, yoğun bakıma yatan hasta sayısıyla, yoğun bakım doluluk oranıyla ve ölüm sayılarıyla çelişmediği sürece aşının etkinliğini net bir şekilde etkili olduğunu söyleyebiliriz."

Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut vaka sayısını değerlendirdi
Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut vaka sayısını değerlendirdi
Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut vaka sayısını değerlendirdi
Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut vaka sayısını değerlendirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Giresun İl Sağlık Müdürü Bulut vaka sayısını değerlendirdi - Son Dakika


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