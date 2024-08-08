Glomus tümörü olan hasta Van'da sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Glomus tümörü olan hasta Van'da sağlığına kavuştu

Trabzon'da glomus tümörü tanısı konulan ve lenf bezleri alınan hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastanın yaşadığı zorluklar ve ameliyat süreci anlatıldı.

08.08.2024 21:23
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Glomus tümörü diye lenf bezi alınan hasta Van'da sağlığına kavuştu

VAN - Trabzon'da glomus tümörü diye her iki tarafından lenf bezi çıkartılan hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Hülya Toprak isimli vatandaş, Trabzon'da doktorların glomus tümörü tanısı konması nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Her iki ameliyatta da tümör diye lenf bezi alınan Toprak, rahatsızlığının artması nedeniyle arayışa geçti. Sosyal medya üzerinden Prof. Dr. Halil Başel'e ulaşan Toprak, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, Patnos'ta yaşayan Hülya Toprak isimli hastanın eşinin Trabzon'da çalıştığı için orada ameliyat olmaya karar verdiğini belirterek, "Orada testlerini yaptırmışlar ve glomus tümörü tanısı konulmuş. İki taraflı tümör olduğu için birini önce ameliyat etmişler, 3 ay sonrada ikinci kısmı almışlar. Bu ameliyatı yapan hekim, daha önceden bu ameliyatları yapmayan birisi. Çünkü ikisinde de çıkardığı kitle lenf bezi. Patoloji raporunda ikisi de lenf bezi gözüküyor. Benim üzüldüğüm nokta, hastanın bir tarafını yapıyorsunuz ve patoloji raporunda lenf bezi çıkıyor. Buna rağmen ikinci tarafı da alıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir hekim olarak bu iş beni çok üzdü. Bu tür ameliyatlarda ikinci bir ameliyat, o kadar risklidir ki kimse yapmak istemez. Çünkü şahdamarı ve bir sürü sinir var. Bunların zedelenmesi hastada ciddi sıkıntılar doğurabilecek bir durum. Allah'a şükür ameliyata aldık. Bir problem olmadan ameliyatı bitti. İnşallah 3 ay sonra öbür tarafı da tedavi edip hastamızı bu dertten kurtaracağız" dedi.

"Hasta deneme tahtası olamaz"

Açıklamasında özellikle devlet kurumlarında çalışan hekimlerin bu işi çok ciddiye almadıklarına dikkat çeken Başel, "Neticede insanla uğraşıyoruz. İlk hedefimiz hastaya zarar vermemek. Burada iyi niyetli olabilir ama ilk ameliyatı yapmışsınız. Patoloji raporun negatif çıkmış, buna rağmen ikinci tarafı almanın mantığını anlamıyorum. Hasta deneme tahtası olamaz" ifadelerini kullandı.

"Beni 5 çocuğuma bağışladı"

İki yıl önce Trabzon'da ameliyat olduğunu belirten Hülya Toprak isimli hasta da, "2022'de ameliyat oldum. Her iki tarafta da tümör vardı. Ameliyat yaptıklarını ve tümörü aldıklarını söylediler ama bu tümörler alınmamış. Beni perişan ettiler. Her iki tarafımı kestiler biçtiler ama hiçbir şey çıkarmadılar. Ben yine rahatsız olduğum için nefes alamıyor, yutkunamıyordum. Tekrar MR çektirdim ve glomus tümörünün çıkarılmadığını söylediler. İnternet üzerinden Halil Hocaya ulaştım. Geldim ve ameliyat oldum. Çok başarılı bir ameliyat yaptı. Allah ondan bin kez razı olsun. Allah beni 5 çocuğuma bağışladı. Şükürler olsun Allah'ıma" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Glomus tümörü olan hasta Van'da sağlığına kavuştu - Son Dakika

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