Glomus Tümörü Olan Hastalar Van'da Şifayı Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Glomus Tümörü Olan Hastalar Van'da Şifayı Buldu

22.05.2025 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir ve Kahramanmaraş'tan gelen glomus tümörlü hastalar, Van'da başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştu.

İzmir ve Kahramanmaraş'tan gelen glomus tümörlü hastalar şifayı Van'da buldular

VAN - İzmir ve Kahramanmaraş'ta glomus tümörüne yakalanan hastalar, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştular.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, son iki haftadır 6 tane glomus tümörü ameliyatı yaptıklarını ifade ederek, "İl dışından gelen bu iki hastamız hem yaşları genç hem de tümörleri oldukça ileri tümörlerdi. İzmir'den gelen Ayça Özgem Gürsoy 24 yaşında ve yaklaşık 7 santimlik tümörü olan bir hastamızdı. Bu hastamız, çocukluğundan beri sürekli doktor kontrolünde olup boynunda zaman zaman şişkinlikler olmuş ama hiçbir ultrasonla bu kontrol edilmemiş. Bize geldiğinde 7,5 santim glomus tümörü vardı ve tamamen şahdamarını sarmış hem internal karotis hem eksternal karotisi içine alan bir tümördü. Oldukça zor bir ameliyattı. Bu kadar ameliyat yapmama rağmen beni bile çok zorlayan bir tümördü. Allah'a şükür çıkardık ve hiçbir komplikasyon da gelişmedi. Nilüfer Özyeşildağ isimli hastamız da Kahramanmaraş'tan geldi. Nilüfer hanımın tümörü 10 santime yakındı. Onun en büyük avantajı, damarı sarmadığı için tümörü daha büyük olmasına rağmen daha rahat çıktı. İkisi de çok özellikli hastalardı. Bunlar başka yerlerde çıkarılamaz denilen tümörlerdi. Allah'a şükür ikisinin de ameliyatı başarıyla geçti. İkisi de taburcu haline geldi" dedi.

Glomus tümöründe en önemli şeyin erken tanı olduğuna vurgu yapan Dr. Başel, "Burada en önemli şey erken tanıdır. Eskiden hekime ulaşmak, tetkik yapmak, bu tür filmleri çekmek zordu ama şu anda öyle değil. Artık her yerde bunların filmleri çekilebiliyor. Özellikle ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve boyunda kitle hissi olduğu zaman bir ultrason çekilip tanısı konsa, hastalarımız bu kadar mağdur olmaz. Ayça hanımın bütün ailesi bir haftadır burada. Yine Nilüfer hanımın riskli olduğu için bütün ailesi bir minibüsle buraya geldiler. Bu sıkıntılar neden yaşasınlar ki. Basit bir şekilde erken tanı konsa, bulundukları şehirde bunun tedavisi yapılır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 ay önce boynunda tümör olduğunu öğrendiğini belirten Ayça Özgem Gürsoy ise tümörün çok hızlı büyüdüğünü belirterek, "Büyük hastanelerde MR çekildi. Bu arada bizde daha önce aynı hastalıktan burada tedavi olmuş Bursalı bir hastaya ulaştık ve Halil Hocayı bulduk. Şu anda iyiyim. Çok teşekkür ederim" dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Nilüfer Özyeşildağ isimli hasta ise 2019 yılında çekilen MR'ında tümörün gözükmesine rağmen kimsenin fark edemediğini belirterek, Bize lenf bezi dediler. Çok hastaneler gezdik ama gittiğimiz hastanelerde 'felç olabilir, ses kısıklığı olabilir' gibi çok riskler söylediler. Bizde araştırmalar sonucunda Van'a geldik. Burada korktuğumuz bir şey olmadı. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Lokman Hekim, Ameliyat, Hastane, Sağlık, İzmir, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Glomus Tümörü Olan Hastalar Van'da Şifayı Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

15:25
Bomba iddia Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:46:55. #7.13#
SON DAKİKA: Glomus Tümörü Olan Hastalar Van'da Şifayı Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.