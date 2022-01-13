"Görme bozukluğu tedavisinde kornea yapısı doğru değerlendirilmeli" - Son Dakika

Görme bozukluklarının, yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ve kurtulmanın 'Excimer lazer' uygulaması ile mümkün olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Başak Bostancı, "Lens kullanımı bazılarımız için kolay olsa da kimimiz bunu ağrılı ve zahmetli buluyor. Gözlüklerini sıcakta terlettiği için, soğukta buhar izi yaptığı için kullanamayanlar da var. Bu noktada teknolojinin bize sunduğu uygulamalardan yararlanmak gerekiyor. Burada önemli olan kornea yapısının doğru değerlendirilmesi, planlanan numaranın ve yöntemin titizlikle belirlenmesi" dedi.

Birçok kişinin görme bozukluğu olduğunu ve bu durumdan olumsuz etkilendiklerini söyleyen Medicana Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Başak Bostancı, bazı kişilerin lens kullanımında da zorlandığına dikkat çekti. Bu bağlamda 'Excimer lazer' uygulaması ile gözlük ve lens kullanımına son vermenin mümkün olduğunu dile getiren Doç. Dr. Bostancı, "Bu durumlarda net görebilmek için gözlük veya lens takmak kaçınılmaz oluyor. Lens kullanımı bazılarımız için kolay olsa da kimimiz bunu ağrılı ve zahmetli buluyor. Gözlüklerini sıcakta terlettiği için, soğukta buhar izi yaptığı için kullanamayanlarımız da çok. Üstelik son iki yılda maske kullanımının hayatımızın bir parçası olması ile beraber gözlük kullanımı pek çoğumuz için çekilmez hale geldi" diye konuştu.

KORNEA YAPISI DOĞRU DEĞERLENDİRİLMELİ

Tedavinin nasıl ve hangi yaş grubuna uygulandığı, nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Bostancı, "18 yaşını doldurmuş ve son 1 yılda göz numarası yarım numaradan fazla değişmemiş hastalara eğer kornea denen gözün en dış tabakasının kalınlığı ve eğriliği bu ameliyat için uygunsa yapılabilir. 8 ila 10 numaraya kadar miyopi, 5 numaraya kadar hipermetropi ve 6 numaraya kadar astigmatizma bu yöntem ile tedavi edilebilir. Burada önemli olan kornea yapısının doğru değerlendirilmesi, planlanan numaranın ve yöntemin titizlikle belirlenmesi" uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Bostancı, tedavi sürecini ise şöyle anlattı:

"Öncelikle hastanın düzeltilmesi gereken göz numarası tespit edilir. Gözlüksüz ve gözlüklü görme seviyelerine bakılır. Daha sonrasında göz kapakları ve gözün diğer kısımları mikroskop ile incelenir. Korneanın topografi haritası çıkarılarak korneanın kalınlığına ve eğriliğine bakılır. Yapılan incelemeleri takiben gözde görme kalitesini bozabilecek kusurlar tespit edilir. Excimer lazerde amaç korneayı yeniden şekillendirerek görme kusurunu azaltmaktır. Excimer lazer sadece gözün en dış şeffaf kısmı olan korneaya uygulanır. Çevresindeki dokulara zarar vermez. İşlem yapıldıktan sonra hasta istirahate alınır. Gözler bandajlanmaz fakat koruyucu kontakt lens takılır. Hasta dinlenme odasında gözlerini dinlendirir. Operasyondan yarım saat sonra göz kontrolü yapılır ve hasta taburcu edilir. Lazer tekniklerinden hangisinin uygulandığına bağlı olarak, işlem sonrasında; 2-3 saatten 1,2 güne kadar gözlerde yaşarma, yanma olabilir. Bu sürenin ardından hasta günlük yaşamına dönebilir."

HAMİLE VE 18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE UYGULANAMAZ

Doç. Dr. Bostancı, "Kişi hamile ise ya da sistemik yara yeri iyileşmesini etkileyecek kontrolsüz bir hastalığı varsa, gözünde ciddi kuruluk mevcutsa veya başka bir göz hastalığı varsa bu hastalara uygulanması önerilmez. Bunun dışında 18 yaşını geçmemiş 1 sene içerisinde göz numaraları yarım numaradan fazla artan hastalara önerilmemektedir" dedi.

AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI NELER YAPILMALI?

Ameliyat öncesinde muayeneye gelen hastaların 1 hafta öncesinde lenslerini bırakması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Bostancı, "Operasyon sonrasında 5 gün süreyle göze su temasından kaçınılmalı ve makyaj yapılmamalıdır. Gözlerin korunması adına güneş gözlüğü kullanımı önerilir. 2 hafta havuza girmekten kaçınmalıdırlar. Gözler ovalanıp kaşınılmamalıdır. Lazer operasyonu ehil ellerde, güncel teknolojik gereçler ile doğru seçilmiş hastaya uygulanır ise son derece yüz güldürücü bir uygulamadır" diye konuştu.