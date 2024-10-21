Göz Sağlığı İçin Besin Önerileri

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Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ezginur Aksipahi, bazı besinlerin içerikleri sayesinde göz sağlığına ciddi oranda fayda sağladığını belirtti.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, gözler, uzayan ekran süreleri ve genetik rahatsızlıklarla zarar görebiliyor. Uzun süre ekrana bakarak çalışanlar ve aile geçmişinde göz problemleri olanların ise bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Ezginur Aksipahi, yaşam tarzı ve beslenmenin göz sağlığında önemli rol oynadığını belirtti.

Bazı besinlerin içerikleri sayesinde göz sağlığına faydalı olduğunu kaydeden Aksipahi, "Örneğin somon, göz kuruluğuna, kivi ise katarakta karşı koruyucu rol oynayabilir. Göz sağlığını korumada brokoli ve Brüksel lahanası gibi A, C ve E vitamini içeren sebzeler önemli bir yere sahip. Lutein, zeaksantin ve beta karoten içeren A vitamini, güçlü bir antioksidandır. Göz hücrelerini serbest radikallerden korur. Gözün en hassas yeri retinadaki toksinlerin giderilmesine yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Lens kullanımı, klimalı ortamda bulunma ve uzun süre ekrana bakmanın göz kuruluğuna neden olabildiğini vurgulayan Aksipahi, gözlerin sürekli nemli tutulması gerektiğini, içinde dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA) olmak üzere iki çeşit omega-3 yağ asidi bulunan somonun, gözleri sarı nokta hastalığı ve göz kuruluğundan koruduğunu, doğum sonrasında kadınlarda artan göz kuruluğu riskine karşı da yararlı olduğunu bildirdi.

Yumurta tüm gerekli besin öğelerini içeriyor

Kivi ve yumurtanın göz sağlığı için önemli bir besin kaynağı olduğuna değinen Aksipahi, şunları kaydetti:

"Kivi gibi meyvelerde esterleşmiş halde bulunan lutein, gözde makular dejenerasyon ve katarakt gibi yaşa bağlı ortaya çıkan görme sorunlarında koruyucu rol oynar. Aynı zamanda içerdiği zeaksantin maddesi ile gözlere gelen ışığın filtrelemesini sağlar. Çinko, lutein, zeaksantin ve A vitamini içeriğine sahip yumurta, tek başına göz sağlığı için gereken hemen her besin değerini içinde bulundurmaktadır. Sarı nokta, gözün görme merkezidir. Yumurta, sarı noktadaki koruyucu pigmentlerin artışında ve retinayı zararlı mavi ışınlarından korumada görev almaktadır."

Yeşil yapraklı sebzelerin göz sağlığı açısından birçok faydası bulunduğunu aktaran Aksipahi, kabakta lutein ve zeaksatin, A ve C vitamini bulunduğunu, bu vitaminlerde içeriği yüksek ıspanak ve karalahananın, bunlara en iyi örnek olduğuna işaret etti.

Aksipahi, "Ispanağı omega-3 içeriği yüksek bir besinle birlikte tükettiğimizde göz sağlığı için çok faydalıdır. Çoğu vitamini vücudumuz sentezleyebilse de E vitaminini besin kaynaklarından sağlamakta. Ay çekirdeği E vitamini içeriği olarak yüksek gıdalardandır. Fındık, yer fıstığı gibi gıdalarda E vitamini açısından zengindir. E vitamini, görme duyumuz için çok önemlidir. E vitamini, sarı nokta rahatsızlığının kötüleşmesini ve kataraktı önlemede çok büyük rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Turunçgillerin çoğunda antioksidan bulunuyor

Havucun vücutta A vitamini üretmek için kullanılan beta-karoten antioksidanını içerdiğini, bu antioksidanın portakal gibi turunçgillerin çoğunda bulunduğunu belirten Aksipahi, portakaldaki C vitamininin, yaşlılığın getirdiği makula dejenerasyonu ve genel görme yetisinin azalmasıyla mücadele ettiğine değindi.

A vitamininin, geceleri net görmeyi sağladığını, sık görülen miyop rahatsızlığına karşı koruduğunu vurgulayan Aksipahi, "Süt ve süt ürünlerinin içeriğinde hem A vitamini hem de çinko bulunmakta. Ayrıca bu gıdalar probiyotiktir. Probiyotiğin, bakteriyel alerjik göz rahatsızlıklarına ve genel göz kusurlarına iyi geldiği bilinmekte. C vitamini bakımından yüksek değere sahip biber, gözdeki damarlar ve göz kusurları önlemede önemli rol oynar. C vitamini yapısının bozulmaması için biberin çiğ tüketilmesi daha çok önerilir. Ayrıca biber, A ve E vitamini içerdiğinden göz dostudur." şeklinde görüş belirtti.