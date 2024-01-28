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ABD'de grip olan adam burnunu kaybetti! - Son Dakika
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ABD'de grip olan adam burnunu kaybetti!

ABD'de 31 yaşındaki Brandom Boothby, grip sonrası mantar enfeksiyonu nedeniyle burnunu kaybetti. Aplastik anemi teşhisi konulan Boothby, hastalığın nadir görülen bir türüne yakalandı.

ABD\'de grip olan adam burnunu kaybetti!
28.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:46
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ABD'de 31 yaşındaki Brandom Boothby, grip sonrası burnunu tamamen kaybetti. Milyonda 2 kişide görülen hastalık nedeniyle hayatı alt üst olan Boothby, "Tek bir hastalık beni öldürebilirdi" diye konuştu. Boothby, yüzünü yiyip bitiren mantar enfeksiyonu yüzünden burnunu aldırmak zorunda kaldığını anlattı.

BEYNİNE DOĞRU İLERLİYORDU

The Sun'da yer alan haberde Brandon'ın gribe benzer semptomlar geliştirdiği ifade edildi. Brandon'ın eğer burnu alınmamış olsaydı enfeksiyonun birkaç hafta içinde gözlerine ve beynine kadar ulaşabileceği belirtildi. 31 yaşındaki adamın hastaneye gittikten sonra şiddetli aplastik anemi olduğu ortaya çıktı.

MİLYONDA 2 KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Vücutta yeterli miktarda yeni kan hücresinin üretiminin gerçekleşmediği nadir durumlarda meydana gelen aplastik anemi, ABD ve İngiltere'de her yıl milyonda 2 kişide görülüyor. Kırmızı kan hücresinin az olması kişilerde yorgunluk, nefes darlığı ve baş ağrısı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlere neden oluyor. Beyaz kan hücresinin az olması ise soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara yakalanma olasılığını artırıyor.

GÖZ YUVASININ BİR KISMI ALINDI

İtfaiyeci olarak çalışan Brandon, "Bu o kadar ciddi bir hastalık ki, etrafınızda birisi hapşırırsa ölümcül bir enfeksiyon kapabilirsiniz" dedi. İlk olarak burnunda kaşınma başladığını dile getiren Brandon, ateşi çıkınca hastaneye gitti. Doktorların ölümcül bir mantar enfeksiyonu teşhisi koyduğu Brandon, "Burnuma enfeksiyon bulaştığında nefes almak zor değildi; endişe verici olan yalnızca ağrı ve şişlikti" dedi. Brandon, "İki hafta boyunca burnu kurtarmaya çalıştıktan sonra doktorlar, mantarı durdurmak ve hayatını kurtarmak için göz yuvasının bir kısmıyla birlikte burnunu da çıkarmaları gerektiğine karar verdiler." diye konuştu.

İYİLEŞMESİ 3 YILI BULABİLİR

Brandon şimdi, bir buçuk yıl sonra, geçirdiği süreci anlattı. Brandon, "Doktorlar bana tamamen iyileşmenin üç yıla kadar sürebileceğini söylediler, ancak neredeyse iki oldu ve son derece iyi gidiyor. Hâlâ aylık kontrollere gitmem gerekse de itfaiyeci olarak tam zamanlı görevime geri döndüm." dedi. Artık farklı bir zihniyetle her gün uyandığını söyleyen Brandon, "Dışarıda durup havanın tadını çıkarmak ya da kızımla birlikte olmak bile olsa her şeyi takdir ediyorum." diye konuştu.

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