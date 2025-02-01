Gülüş Tasarımında Dijital Teknolojilerin Rolü - Son Dakika
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Sağlık

Gülüş Tasarımında Dijital Teknolojilerin Rolü

Gülüş Tasarımında Dijital Teknolojilerin Rolü

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, gülüş tasarımında 4 boyutlu çene hareket kaydedici cihazların kullanıldığını ve çene sağlığının önemine vurgu yaptı. Gülüş tasarım sürecinin aceleye getirilmemesi gerektiğini belirten Bilir, doğru bir süreçle estetik ve fonksiyonel sonuçlar elde edileceğini ifade etti.

01.02.2025 09:58  Güncelleme: 09:59
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PROTETİK Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, gülüş tasarımında dijital teknolojilerin sağladığı 4 boyutlu çene hareket kaydedici cihazlarla, hastanın çene sağlığını öncelik alan bir süreç izlediklerini belirtti. Doç. Dr. Bilir, "Gülüş tasarımının aceleye getirilmemesi gerekir. Öncelikle çene eklemi sağlığı kontrol edilmeli ve dizayn kısmına titizlikle odaklanılmalı. Eğer bir sorun yoksa yaklaşık iki ila üç hafta içerisinde işlemleri tamamlıyoruz" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte gülüş tasarımının sadece estetik bir yenilik değil, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da önem taşıyan bir tedavi süreci olduğunu belirtti. Doç. Dr. Bilir, hastaların dişlerinde herhangi bir işlem yapılmadan önce, geçici

'ÇENE EKLEMİNDEKİ SORUNLARI TESPİT EDİP TEDAVİ EDEBİLİYORUZ'

Gelişen teknolojilerle birlikte gülüş tasarımında boyutların arttığını belirten Doç. Dr. Bilir "Gülüş tasarımlarını 2, 3 ve artık 4 boyutlu olarak yapabiliyoruz. İki boyutlu çalışmalarda hastadan alınan fotoğraflar üzerinden öncesi-sonrası analizleri yapıyoruz. Üç boyutlu uygulamalarda ise dijital ölçüler alarak hastanın yüz detaylarıyla uyumlu tasarımlar oluşturuyoruz. Dört boyutlu sistemlerde çene hareketlerini detaylı bir şekilde kaydedebiliyoruz. Bu sayede çene eklemindeki sorunları tespit edip öncelikle bu problemleri tedavi ediyor, ardından gülüş tasarımını hayata geçiriyoruz" dedi.

Gülüş tasarımının aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Bilir, "Hızlı bir şekilde yapılan üç günlük işlemler genellikle beklenilen sonucu vermiyor. Öncelikle çene eklemi sağlığı kontrol edilmeli ve dizayn kısmına titizlikle odaklanılmalı. Eğer bir sorun yoksa yaklaşık iki ila üç hafta içerisinde işlemleri tamamlıyoruz" diye konuştu.

Gülüş tasarımının uzun süreli kullanımında hastanın ağız ve diş bakımına dikkat etmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Bilir, "Uygun bakım yapıldığında bu tasarımlar 8-10 yıl veya daha uzun süre kullanılabilir. Çene eklemi sağlıklı olduğunda ve bu pozisyon doğru kaydedildiğinde estetik ve fonksiyonel açıdan mükemmel sonuçlar elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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