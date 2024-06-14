Güneşten doğru şekilde korunma önerileri - Son Dakika
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Sağlık

Güneşten doğru şekilde korunma önerileri

Dermatoloji Uzmanı Dr. Perihan Aladağ Öztürk, güneşin insan cildi için ciddi yan etkileri olduğunu belirterek, güneşten doğru bir şekilde korunmanın önemini vurguladı. Güneşe doğrudan maruz kalmanın ciltte yaşlanma, güneş lekeleri, güneş alerjisi, güneş yanıkları ve deri kanseri gibi sorunlara yol açabileceğini söyleyen Dr. Öztürk, güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde güneşten kaçınılması, koruma faktörü içeren güneş koruyucu kullanılması, şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çocukların da güneşten korunması için şapka, güneş gözlüğü ve mineral filtreli güneş kremlerinin kullanılmasının önemine dikkat çekti.

14.06.2024 03:46
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Güneşten doğru şekilde korunma önerileri

BURSA - Güneşin yaşam kaynağı olduğu kadar insan cildi için ciddi yan etkileri de olduğunu vurgulayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Perihan Aladağ Öztürk, güneşten doğru bir şekilde korunarak bu yan etkilerin gelişiminin engellenebileceğini belirtti.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Perihan Aladağ Öztürk, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte güneş ışınlarına maruz kalma sonucu ciltte oluşabilecek yan etkilere karşı vatandaşları uyardı. Güneşe doğrudan maruz kalınması durumunda ciltte yaşlanma, güneş lekeleri, güneş alerjisi, güneş yanıkları ve deri kanseri gibi durumların yaşanabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Öztürk, "İşte bu noktada güneşten korunmanın önemi devreye girmektedir. Güneşten doğru bir şekilde korunarak bu yan etkilerin gelişimini de engelleyebiliriz" dedi.

Bu doğrultuda güneş ışınlarının en dik geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca güneşte bulunmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Öztürk, "Sonrasında cilt tipimize uygun en az 30 koruma faktörü içeren güneş koruyucumuzu yaz, kış fark etmeksizin güneşe çıkmadan 20 ya da 30 dakika önce yeterli miktarda uygulayıp her iki, üç saatte bir yenilemeliyiz. Bunun yanında mutlaka şapka, güneş gözlüğü ve gerekli durumlarda şemsiye kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

Çocuğunuzu Mutlaka Koruyun

Çocuk çağında gelişen güneş yanıklarının ileri yaşlarda deri kanserine davetiye çıkardığına dikkat çeken Uzm. Dr. Öztürk, çocuklar için de şapka, güneş gözlüğü ve çocuk cildine uygun mineral filtreli güneş kremleri kullanımının ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Güneşten doğru şekilde korunma önerileri - Son Dakika

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