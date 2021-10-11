Üye Girişi
57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti - Son Dakika

57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti

11.10.2021 10:55
57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti

Kiloları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemiyordu; 57 kilo verdi sağlığına kavuştuSemra DEMİR/Harun UYANIK - - İSTANBUL'DA yaşayan 38 yaşındaki 2 çocuk babası Uğur Ateş, kiloları nedeniyle ailesiyle ilgilenemez, hiçbir işini tek başına yapamaz hale gelmişti.

Kiloları nedeniyle çocuklarıyla ilgilenemiyordu; 57 kilo verdi sağlığına kavuştu

Semra DEMİR/Harun UYANIK - - İSTANBUL'DA yaşayan 38 yaşındaki 2 çocuk babası Uğur Ateş, kiloları nedeniyle ailesiyle ilgilenemez, hiçbir işini tek başına yapamaz hale gelmişti. 146 kiloya kadar çıkan, kalp ağrısı, diyabet ve karaciğer yağlanması şikayetleri başlayan genç adam, geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası 54 kilo vererek 92 kiloya düştü. Uğur Ateş, "Şimdi çocuklarıma zaman ayırabiliyor, parkta onlarla eğlenebiliyorum. Doktor hem dış görünüş hem iç organlarımın 10 yaş birden gençleştiğini söyledi" dedi.

İstanbul'da yaşayan Uğur Ateş, küçük yaşlardan bu yana kilo problemi yaşadı. Yaşı ilerledikçe fazla kiloları nedeniyle birtakım sağlık problemleri ortaya çıkan genç adam, çareyi tüp mide ameliyatı olmakta buldu. Nefes darlığı olan, kalp ağrısı, diyabet ve karaciğer yağlanması görülen Uğur Ateş, "İnsanlar benimle dalga geçiyordu, pek çok kez diyet yaptım ancak verdiğim kiloları kısa zamanda geri aldım. Bunun üzerine tüp mide ameliyatını araştırmaya başladım" diye konuştu. 8 ay önce ameliyat masasına yatan Uğur Ateş, 57 kilo vererek 146'dan 89 kiloya düştü. Sağlık problemleri günden güne azalan genç adam, iki hayat arasında yaşadığı farklılığı anlattı.

"GENÇLEŞTİĞİMİ SÖYLÜYORLAR, KENDİMİ POZİTİF HİSSEDİYORUM"

Bir gün yöneticim bana; 'Uğur artık senin zayıflaman gerekiyor' dedi. Çünkü çalışırken de ciddi sorunlar yaşıyordum. Abur cubur çok tüketiyordum. Fast-food tarzı besleniyordum. Her gördüğüm yerde yemek yiyordum. Yürümekte, eğilmekte bile zorlanıyordum. Birçok şeyi tek başıma yapamıyordum. Çocuklarımla oyun oynayamıyor, parkta eğlenemiyor, onları okula götüremiyordum. Bu durum beni çok üzüyordu. Çocuklarım bana 'baba sen neden bu kadar kilolusun?' demeye başlamışlardı. Kiloları verdikçe hayat daha kaliteli olmaya başladı. Çocuklarıma daha fazla zaman ayırabiliyorum, parkta eğlenebiliyoruz. Kilolarımı vermek bana sağlık ve hareket olarak geri döndü. Artık kendimi daha pozitif hissediyorum. Ameliyat oldum ve şu an 6 kilometre yol yürüyebiliyorum. Çevremde olan herkes gençleştiğimi söylüyor" ifadelerini kullandı.

"MİDEM BANA DURMAM GEREKEN YERİ SÖYLÜYOR"

Beslenme planını da düzenlediğini anlatan Ateş, "Kaliteli beslenmeye başladım. Daha çok protein ağırlıklı besleniyor, ton balığı ve hindi eti tercih ediyorum, ekmek tüketmiyorum. Şimdi fazla yediğim zaman midem bana durmam gereken yeri söylüyor. Tüm bunların sonucunda kan değerlerim de düzeldi. Doktorum hem dış görünüşüm hem iç organlarımın 10 yaş birden gençleştiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"OBEZİTE CERRAHİSİ ESTETİK BİR AMELİYAT DEĞİL"

Obezite cerrahisinin estetik amaçlı bir cerrahi olmadığının altını çizen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, "Obezite cerrahisi görsellik üzerine kurulan bir cerrahi değil. Ameliyattan sonra insanların görselinde çok ciddi değişiklik oluyor.  Bizim yaptığımız ameliyat insanların iç organlarıyla ilgili. Bu nedenle tüp mide ameliyatı estetik bir ameliyat değil. Dolayısıyla beden kitle endeksinin yüksek olduğu kişilerde tüp mide ameliyatının yapılması gerekir. Beden kitle endeksinin 40'ın üzerinde olanlar, şeker, tansiyon ve kilo ile ilişkisi olan hastalarda obezite cerrahisi oldukça faydalı sonuçlar veriyor. Hastamız Uğur Ateş ocak ayında 146 kilo olarak bize başvurdu. Birçok defa kilo vermek için uğraşmış ancak başarılı olamamış. Vücut kitle endeksi oldukça yüksekti. Fazla kilolarından dolayı başka hastalıklar da görülmeye başlamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

"AMELİYAT SONRASI SOSYALLEŞENLER DAHA FAZLA KİLO VERİYOR"

Ameliyattan sonra kilo almamak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, "Ameliyat olduktan sonra mutlaka kilo veriliyor. Ameliyat olan kişilerin sosyalleşmesi, kilo veren insanlarla, hekimi ve diyetisyeniyle bir bağ kurması halinde daha başarılı sonuçlara ulaşılıyor. Kendisini çevresine kapatan insanlar daha az kilo veriyor. Bu durum bilimsel çalışmalarla da ortaya koyuldu. Her gün spor yapmak ve yemek listesinin tutulması da kilo vermekte yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"AMELİYATTAN SONRA HER HASTANIN KİLO VERME ORANI DEĞİŞİYOR"

"Hastayla sürekli irtibat halinde olmak, hastanın daha kolay kilo vermesine yardım eder" diyen Prof. Dr. Kayaalp sözlerini şöyle noktaladı:  "Hastamız haftalık yediklerini liste halinde bana gönderiyordu. Hastayla sürekli irtibat halinde olmak hastanın daha kolay kilo vermesine yardım edecektir. Hastalar bazen birbiriyle yarışa giriyorlar. Bu yanlış bir davranış. Her hastanın verebileceği kilo değişmektedir. İki yüz kiloluk bir insan yüz kilo verebilir. Ancak yüz kiloluk bir insan daha az kilo verecektir. Ameliyattan sonra her hastanın kilo verme oranları değişecektir. Burada önemli olan şey spor ve yemeğe dikkat etmek gerekir. Uzun dönemde yaşam tarzınızı tamamen değiştirdiğiniz zaman kilo almazsınız. Zihinde açlık hissiyatını kontrol etmelisiniz. Beyninizi kontrol edemezseniz kilo almaya devam edersiniz."


57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti
57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti
57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti
57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti
57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti
57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti
57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti
57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti

İstanbul, Estetik, Obezite, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi 11:00 İngiltere'de yaşanan petrol krizi, gaz, gıda ve enerji krizi sektörleri durma noktasına getirdi Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 10:58 Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar 10:53 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi 10:48 Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 10:36 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi 10:34 Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi 10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı 10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı

Son Dakika Haberleri
10:58 Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi
10:57 Öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
10:56 Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek
10:53 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
10:48 Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi
10:35 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı
10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı
10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi
10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
10:21 Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor
Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor Sahibi yanından hiç ayırmıyor! 1967 model klasik otomobil, görenleri kendine hayran bırakıyor         
11:00
Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında cevap verildi         
10:58
Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek Sevgilisini öldürüp intihar eden gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar ortaya dökecek         
10:57
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 504 liradan işlem görüyor         
10:51
Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı belli oldu         
10:45
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı         
10:33
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor         
09:50
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 11:04:09. #1.11#
SON DAKİKA: 57 kilo verdi, 10 yaş birden gençleşti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement