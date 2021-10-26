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Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldı - Son Dakika

Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldı

26.10.2021 12:05

Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldıBATMAN Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in başlattığı gıda denetim seferberliği kapsamında Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından kentte unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi satış yapan işletmeler denetlendi.

Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldı

BATMAN Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in başlattığı gıda denetim seferberliği kapsamında Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından kentte unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi satış yapan işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün'ün de katıldığı denetimlerde hijyen, ambalajı bozulmuş ürünler, etiket bilgileri, gıdaların son tüketim tarihleri kontrol edildi. Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Gün, bakanlık talimatı doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Batman'da da denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi. Denetimlerinin yılın 365 günü devam ettiğine işaret eden Gün, "Özellikle Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemir eşliğinde farkındalığı oluşturmak için özellikle bugün gıda denetim seferberliği başlatıldı. Biz de bu denetim seferberliği kapsamında özellikle üretim yerlerini bugün ve yarın 6 ekip ve 18 kişilik bir ekiple bütün Batman'ı denetleyeceğiz inşallah. Denetimlerimiz 365 gün devam etmektedir. Fakat bu kampanya ile özellikle bu hafta daha ağırlık vereceğiz. Özellikle Batman'da gıda üretim yerleri gıda üretim toplu yerleri gıda satış yerlerimiz denetlenecektir. Batman'ımız da 2 bin 108 işletme bulunmaktadır. 2021 yılında şu ana kadar 2 bin 882 denetim yaptık. Bu denetimler neticesinde özellikle de 5596 sayılı kanuna uymayan bütün işletmelere şu ana kadar 1 milyona kadar ceza uyguladık. Buradaki gıda özellikle bizim il müdürlüğü için kırmızı çizgimizdir. Biz gıdada kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Gıdanın bizim buradaki sürekli en önemli konularımızdan biri olduğunu sizin vasıtanızla tüm Batman'a ifade etmek istiyoruz" dedi.

Denetimlerin yapılmasından yana olduklarını söyleyen fırın işletmecisi Haydar Kızılkan ise "Çok şükür bir sıkıntı yok. Hijyen olarak her şey dört dörtlük. Her zaman bekleriz her zaman gelip kontrol edebilirler. Gelmelerine sevindim. Ekipler geldi kontrol ettiler hijyen olarak. Temiz buldular, teşekkür ettiler. Biz de her zaman beklediğimizi söyledik" diye konuştu.

Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldı
Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldı
Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldı
Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldı

Togo Cumhuriyeti, Bekir Pakdemirli, Batman, Tarım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da gıda denetim seferberliği başlatıldı - Son Dakika
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