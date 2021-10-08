Üye Girişi
Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu - Son Dakika

Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu

08.10.2021 20:22

Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr.

Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük:

"Ameliyata almadan önce hastamız felç iken, ameliyat sonrası felç durumu ortadan kalkmıştı, görmesinde, işitmesinde herhangi bir problem yok"

"Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke:

"Hayatta kaldığım için çok mutluyum, daha önce Türkiye'de hiç hastaneye başvurmamıştım"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke(70), geçirdiği beyin kanaması sonrası vücudunun sağ yarısında felç oluştu. OFM Antalya Hastanesi'ne kaldırılan Hollandalı turist 4 saatlik operasyonun ardından eski sağlığına kavuştu.

Tatilini Manavgat'ın Side Turizm Merkezi'nde bir otelde geçiren Hollandalı Jantine Willemina Maria Haeke (70), tatil dönüşü PCR testi vermek için çıktığı otelde bulantı, kusma ve bilinç kaybına uğradı. Vakit kaybedilmeden OFM Antalya Hastanesi'ne kaldırılan Haeke'nin beyin tomografisinde, kişinin beyin kanaması geçirdiği, sol beynin kanamanın kitle etkisi nedeni ile sağ beynin üzerine doğru yer değiştirip baskı yaptığı ortaya çıktı. Vücudun sağ yarısında felç oluşan hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük tarafından ilk müdahaleden sonra vakit kaybetmeden acil ameliyata alındı. 4 saat süren başarılı ameliyat sonucunda Hollandalı hasta eski sağlığına geri kavuştu.

"Gözümü açtığımda hastanedeydim"

14 gündür Manavgat ilçesinde tatil yaptığını söyleyen Jantine Willemina Maria Haeke'nin, ülkesine döneceği gün şiddetli bir baş ağrısı ile karşı karşıya kaldığını, ağrı kesici içtikten sonra hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. "Gözümü açtığımda hastanede ameliyat olmuştum" diyen Haeke, kendisini çok iyi hissettiğini, yürüyüş yapabildiğini ve normal hayatına devam edebildiğini aktardı. Hollanda'da yaşlılara gönüllü hizmet ettiğini aktaran Jantine Willemina Maria Haeke, "Hayatta kaldığım için çok mutluyum. Daha önce Türkiye'de hiç hastaneye başvurmamıştım. Doktorum Şafak Özyörük ve Özgen Mete'ye ve hastaneye ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hollandalı hasta ölümden döndü"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şafak Özyörük, hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Hollandalı turistin mutlak bir ölümden döndüğünü aktaran, Op. Dr. Özyörük, "27 Eylül Pazartesi günü hastamız acil servise bilinç bulanıklığı, sağ tarafta felç sebebiyle getirildi. İlk muayenenin ardından yaptığımız tetkiklerde hastanın beyin kanaması ile karşılaştık, hastanın kan tetkiklerinde; KOAH hastalığı, aritmi ve kalp hastalığı için kullandığı kan sulandırıcıdan dolayı, INR dediğimiz kanama zamanı değerinin 5,6 olduğunu gördük. Bu, normal insanın kanama zamanı değerinden 5 kat fazladır. Hastaya acil serviste ilk müdahaleyi gerçekleştirip, entübe edildi, makineye bağlandı, vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Cerrahi sırasında hem mevcut kanamanın artmaması, hem de yeni ortaya çıkabilecek bir kanamayı önlemek için ve bunların hayati riski çok arttırması sebebiyle anestezi ekibi tarafından büyük bir uğraş verildi. Ameliyat sonrası hastamızı yoğun bakıma aldık, bir gün sonra hastayı makineden ayırdık. Ameliyata almadan önce hastamız felç iken, ameliyat sonrası felç durumu ortadan kalkmıştı. Görmesinde, işitmesinde herhangi bir problem yaşamadık. Hastamızı birkaç gün içerisinde ülkesine yolcu edeceğiz" diye konuştu.

"Kan sulandırıcı kullanan hastalara uyarı"

Op. Dr. Şafak Özyörük; kan sulandırıcı kullanıp doktor kontrollerini yaptırmayan hastalarda, bu tip sorunların yaşanabileceği uyarısını yaptı. Kan sulandırıcı kullanan, rutin doktor kontrollerini aksatan hastalarda beyin kanaması ve iç kanama riskine dikkat çeken Op. Dr. Özyörük, " Hastamızın kullandığı gibi kan sulandırıcı kullanan, özellikle 45 yaş üstü hastalarda 6 ayda bir doktor kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. Hastanın herhangi bir problemi olmasa bile, kan sulandırıcısı kullanan hastaların, herhangi bir travma anından sonra hem beyin kanama hem de iç kanama riskinden dolayı hastaneye başvurmasını öneriyoruz. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda kanama zamanı değerleri yükselince, aynı hastamızda olduğu gibi kanamalar, herhangi bir travma ve kaza olmadan meydana gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu
Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu
Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu
Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu

Beyin kanaması, Manavgat, Türkiye, turist, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi 19:58 Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi Dünya yıldızı 30 futbolcu, en prestijli ödül için yarışacak! Eski Fenerbahçeli de listede 19:48 Dünya yıldızı 30 futbolcu, en prestijli ödül için yarışacak! Eski Fenerbahçeli de listede İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti 19:26 İntihara kalkışan adamı 5 yaşındaki kızı ikna etti
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış 19:02 Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz 18:42 Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi 18:32 Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet istemi
Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle 17:57 Hakkında cinsel taciz soruşturma başlatılan Esra Ersoy'dan karşı hamle Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 17:08 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu Stefan Kuntz'dan sürpriz tercihler! Türkiye'nin Norveç karşısındaki ilk 11'i belli oldu         
20:18
Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi         
19:54
Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı         
19:33
Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya Hollanda medyası Türk SİHA'larının yeni müşterisini yazdı: Sıradaki ülke Litvanya         
19:14
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti         
15:37
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 20:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: Beyin kanaması geçiren Hollandalı turist, 4 saatlik ameliyatla yaşama tutundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement