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Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor - Son Dakika

Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor

07.10.2021 23:17

Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede sahada yoğun bir emek harcayan sağlık çalışanlarının yanı sıra Pandemi Çağrı Merkezi'ndeki sağlıkçılar da vatandaşları arayıp hem aşıya davet ediyor hem de günlük...

Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor

BİNGÖL - Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede sahada yoğun bir emek harcayan sağlık çalışanlarının yanı sıra Pandemi Çağrı Merkezi'ndeki sağlıkçılar da vatandaşları arayıp hem aşıya davet ediyor hem de günlük olarak pozitif vakaları bilgilendiriyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19 ile mücadele İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda pandeminin başından beri sahada yoğun bir emek harcayan sağlık çalışanlarının yanı sıra Pandemi Çağrı Merkezinde çalışan sağlıkçılar da saat 09.00 - 23.00 arasında telefonla vatandaşları arayıp hem aşı çağrısında bulunuyor hem de pozitif ve temaslılarının takibini yapıyor. Toplamda 12 sağlık çalışanının görev aldığı merkezde, özellikle birinci doz aşını yapıp ikinci dozunu yapmayan veya hiç aşı yapmamış vatandaşlar aranıp en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Aynı zamanda ekipler, vatandaşın aklına takılan soruları yanıtlayarak endişelerini gideriyor.

"Aşılamada yüzde 55,2'ye ulaşarak turuncu kategoriye geçtik"

Aşılanma oranları hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, "Özellikle bu yıl içerisinde aşılanmanın hız kazanması ve aşının da hayatımıza girmesiyle beraber vaka sayılarında artış olmasına rağmen hastanelerde yatışların azaldığını görüyoruz. İlimizdeki aşılanma oranlarına baktığımız zaman ilk etapta birinci doz aşı haritasında yüzde 70'lerin üzerine çıkmıştık. Son dönemde açıklanan ikinci doz yani tamamlanmış aşı oranlarında ise ilimiz yüzde 55,2'ye ulaşarak turuncu kategoriye geçti. Gerek bireysel sağlığımızın korunması gerekse de toplumsal bağışıklığın sağlanması için özellikle bu oranın yüzde 75'lere çıkması şart. Bu noktada ilimizde baktığımız zaman 65 yaş üstü nüfusta özellikle birinci doz aşılamada yüzde 89'ularda, ikinci doz aşılamanın da yüzde 83'lerde olduğunu görüyoruz. Ancak özellikle 18-30 yaş arasındaki genç bireylerde bu oranın daha düşük olduğu yüzde 60-65 arasında seyrettiği görülüyor" dedi.

"Doğru bilgilendirme yaparak aşıya teşvik etmeye çalışıyoruz"

Aşılanmanın hız kazanması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Gündoğdu, "Ekiplerimiz her bir köye 3 kez vatandaşlarımızın kolay bir şekilde aşılanmaları için ziyaretlerde bulundu. Yine şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde de işlek caddelerde kurulan çadırlarda, mahallelerde ve pazar yerlerine yaptığımız çalışmalarla da aşılanmayı hızlandırmayı çalışıyoruz. Bunun dışında özellikle Pandemi Çağrı Merkezimizle ve sağlık çalışanlarımızın da gayretiyle, birinci doz aşısını yapıp, ikinci doz aşısını yapmamış vatandaşları bu noktada uyarıyoruz. Hiç aşısını yapmamış kişileri de aşıya davet etmek için vatandaşlarımızı tek tek arayıp hatırlatmalarda bulunuyoruz. Doğru bilgilendirme yaparak aşıya teşvik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"İnsanları arıyoruz, aşıya davet ediyoruz"

Pandemi Çağrı Merkezinde görevli Vildan Karaca ise, "Burada yaptığımız işlemlerimiz sahadaki mobil aşı ekibindeki arkadaşlara çağrı merkezi olarak yardımcı oluyoruz. İnsanları arıyoruz, aşıya davet ediyoruz. Akıllarına takılan bir soru varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Onun dışında sabah 09.00 akşam 23.00 saatlerinde arasında çağrı merkezimiz var. Pozitif olan vatandaşlarımızı günlük arayıp bilgilerini alıyoruz. Kayıtlarını yapıyoruz, soruları varsa yanıtlıyoruz" dedi.

Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor
Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor
Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor
Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Pandemi, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de Covid-19 ile mücadelede Pandemi Çağrı Merkezi canla başla mücadele veriyor - Son Dakika
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