Üye Girişi
Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip - Son Dakika

Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip

20.10.2021 12:28
Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip

HALK arasında diş gıcırdatma olarak tabir edilen bruksizm hastalığının görülme sıklığı, pandeminin de etkisiyle yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak tırmanışa geçti.

HALK arasında diş gıcırdatma olarak tabir edilen bruksizm hastalığının görülme sıklığı, pandeminin de etkisiyle yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak tırmanışa geçti. Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal, "Normal bir birey istemli olarak en fazla 70 kilogram ısırma gücüne sahipken, bruksizm hastalığı olan kişiler 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip olabiliyor" dedi.

Bruksizm hastalığının genellikle strese bağlı olarak görüldüğünü, çiğneme hareketlerinden farklı olarak, oklüzal travmaya neden olabilen, istemsiz diş gıcırdatması veya sıkmasından oluştuğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal, hastaların pandemi sürecinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde çene ağrısı, diş ağrısı, kırık veya aşınmış diş şikayetiyle gelindiğini söyledi.

HASTALIĞA DAİR BELİRTİLER

Bruksizmin başlangıç şikayetlerini sıralayan Diş Hekimi İlayda Dal, "Kişinin uyku arkadaşını uykusundan uyandıracak kadar yüksek sesli dış gıcırdatma veya sıkma, artan diş ağrısı ve hassasiyeti, sabah kalkıldığında baş ağrısı, yüz ağrısı ve çene ağrısı gibi şikayetler oluşur. Tedavi edilmediğinde zamanla şikayetler ilerler ve yemek yemede zorluk, çene eklemi problemlerine bağlı olarak ağzı açıp kapamada zorluk tabloya eklenir. Ağzı açma ve kapama sırasında çene ekleminden 'klik' tarzı ses gelmesi eklem problemi başladığını gösterir. İleri dönemde çenede kitlenme, ağız açma sırasında çenenin etkilenen tarafa doğru kayması, dişlerde sallanma ve diş kırıkları, şakaklarda başlayan donuk baş ağrısı gibi belirtiler de bunlara eklenir" ifadelerini kullandı.

KOMBİNE TEDAVİ YÖNTEMİ

Normal bir bireyin istemli olarak maksimum 70 kilogram ısırma gücüne sahipken, bruksizm rahatsızlığı olan hastalarda ısırma kuvvetinin 400 kilogramı aşabildiğini belirten Diş Hekimi Dal, "Bu hastalığın tedavisinde öncelikle sorunun kaynağını doğru tespit etmek için hastanın detaylı ağız içi ve yüz muayenesi ile çene yapısını değerlendirmek için radyolojik inceleme yapılır. Sorunun kaynağına göre gece plağı, çiğneme kaslarına botoks, fizyoterapi ve medikal ilaç desteği tedavi yöntemlerinden en uygun olanı seçilir. ya da hastalığın şiddetine göre kombine olarak tedavi uyguluyoruz" diye konuştu.


Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip
Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip

Diş Hekimi, Estetik, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor 12:18 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık 12:10 Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık "Kedi" Dehşete düşüren cinayet! 12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı
Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor 11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Masaya vurarak, 11:33 Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar 11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım 11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu

Son Dakika Haberleri
12:17 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor
12:13 Reyhan Karaca yıllar sonra anlattı! Aşı karşıtı babası yüzünden canından oluyordu
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı
12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı
11:50 Adana'da kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor
11:46 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
11:44 Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları
11:33 Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı
Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı         
12:31
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı         
12:06
''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu         
12:01
Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü         
11:47
Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı Meral Akşener bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor! İşte masaya yatırılan 4 konu başlığı         
11:29
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 12:36:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement