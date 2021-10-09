Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, dördüncü doz aşısını oldu - Son Dakika

Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, dördüncü doz aşısını oldu

ANKARA - Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, üniversitenin kampüsünde bulunan Aşı Merkezi'nde dördüncü doz Covid-19 aşısını oldu.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, üniversitenin ana kampüsünde Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aşı Merkezi'nde daha önce yaptırdığı 2 doz Sinovac ve bir doz Biontech aşısının üstüne dördüncü doz Biontech aşısını oldu.

Aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rektör Yıldız, şu anda kendini iyi hissettiğini belirterek, "Covid-19'a karşı daha korumalı hissediyorum. İlk aşımızı 14 Ocak'ta olmuştuk. Sinovac birinci doz. Sonra 11 Şubat'ta Sinovac ikinci dozumu olmuştum. Bir Temmuz'da Biontech birinci dozun yanı sıra bugün de Biontech'in ikinci dozunu olmak nasip oldu. Covid-19 sürecinde maske, mesafe ve temizlik üçlüsü vardı. Aşı çıktıktan sonra da Covid-19'la mücadelede aşının en önemli unsur olduğunu devlet büyüklerimiz, sağlık kuruluşlarımız ve bilim kurulumuz ifade etmekte. Biz de dördüncü dozumuzu olarak kendimizi Covid-19'a karşı korumuş olduk böylece" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının Gazi Üniversitesi ana kampüsüne açtığı Aşı Merkezi için Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür ettiğini dile getiren Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizin hastanesinde bizim aşı kliniğinde aşılamamız devam ederken, öğrencilerimizden memleketlerinde aşı yaptırma imkanı bulamayanlar için aşı merkezi oluşturmuş olduk. Öğrencilerimiz de bu aşı merkezinde gelip aşılarını rahatça olabiliyorlar. Ben de bugün aşımı burada yaptırarak, öğrencilerimizden aşı yaptırma imkanı bulamayanları aşı olmasını teşvik etmek için burada aşı oldum" dedi.

Bilim Kurulu başta olmak üzere dünyada sağlık alanında uzman kişilerin virüsle mücadelenin aşı ile olacağını aktaran Prof. Dr. Yıldız, "Biz de öğrencilerimizden aşı olamayanlara çağrıda bulunuyorum. Bir an önce üniversitemizde bu kolay imkan kendilerine sunulmuşken aşılarını olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ana kampüste bulunan Aşı Merkezi'nde aşı yaptıran öğrenci Muteber Cansu Harputluoğlu, ilk doz Covid-19 aşısını gelmeden önce memleketinde olduğunu dile getirerek, "İkinciyi burada oldum. Hem benim için kolaylık oldu. Hastaneye gitmemiş oldum bu kalabalıkta. Teşekkür ederim bunu sağlayan üniversitemize. Herkesin aşı olmasını istiyorum. Okulun kapanmaması ve normal hayatın dönebilmek için herkes aşısını olsun" dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Alperen Arslan, Gazi Üniversitesi'ne Aşı Merkezi için teşekkür ettiğini ifade ederek, "Okulumuza bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir kolaylık. Sıra beklemiyoruz. Kalabalığa girmeden aşımızı oluyoruz. Okulun kapanmasını istemiyoruz. Herkes aşısını olsun. Eski hayatımıza bir an önce dönelim" diye konuştu.