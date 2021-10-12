Karaciğer hastası genç, kız kardeşinden nakille yaşama tutundu - Son Dakika

Adana'da 24 yaşındaki genç, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde kız kardeşinin karaciğerinin yarısının nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Bilal Yağmurcan, 4 yıl önce karaciğerindeki sorun nedeniyle rahatsızlandı.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakil Bölümünce yürütülen tedavide, Yağmurcan'a 21 yaşındaki kardeşi Beyza'nın karaciğerinin yarısının nakledilebileceği yönünde uygunluk kararı çıktı.

Hastanedeki operasyonda nakil, başarıyla gerçekleştirildi.

Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ile operasyona giren doktorlar, taburcu olmayı bekleyen Yağmurcan ile kız kardeşini ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uzun yıllar sonra canlıdan canlıya karaciğer nakli yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündüz, yaklaşık 10 yıl sonra canlıdan canlıya karaciğer nakline başlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, operasyonda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Organ Nakil Bölümünden Doç. Dr. Tolga Akçam da yeniden canlıdan canlıya karaciğer nakline başlama konusunda uzun süredir çalışmalar yaptıklarını, hastalarının taburcu aşamasına geldiğini kaydetti.

Yağmurcan ile kardeşi de operasyonu gerçekleştiren hekimlere teşekkür etti.