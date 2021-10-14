Üye Girişi
Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor - Son Dakika

Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor

14.10.2021 10:31

Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor Gümüşhane'de ameliyat seviyesinde olan çocuklar yüzme havuzundaki seansların ardından sağlıklarına kavuşuyor, korselerini atıyor Gümüşhane'de omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı nedeniyle ameliyat seviyesinde...

Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor

Gümüşhane'de ameliyat seviyesinde olan çocuklar yüzme havuzundaki seansların ardından sağlıklarına kavuşuyor, korselerini atıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı nedeniyle ameliyat seviyesinde olan çocuklar yüzme havuzundaki seansların ardından ameliyattan kurtuluyor, korseyi atıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda onlarca çocuk skolyoz (omurga eğriliği) ve kifoz (kamburluk) hastalığı nedeniyle Bedensel Engelliler Yüzme Havuzu antrenörleri eşliğinde yaptıkları antrenmanlarla ameliyattan, birçoğu da sırtlarında adeta ağır bir yük olan korseden kurtuldu.

2016 yılında hizmete açılan ve bugüne kadar binlerce kişinin yüzme öğrendiği hem de şifa bulduğu havuz Covid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlere ara vermesinin ardından yeniden hem vatandaşlara hem de skolyoz ve kifoz hastası çocuklara hizmet vermeye başladı.

Havuzda 6 yıldır Bedensel Engelliler Yüzme Havuzu antrenörü olarak görev yapan Serkan Alp yönetiminde 16 skolyoz ve kifoz hastası çocuk antrenmanlara haftada 3 gün devam ediyor.

Hastalarından yalnızca birisinde gerileme olduğunu, diğer hastalarının yüzme havuzundaki antrenmanlar sayesinde cerrahi operasyondan kurtulduğunu anlatan Alp, "Bu çocuklar yüzme havuzuyla tanıştıkları zaman bir çoğuna cerrahi müdahale gerekiyordu. Çocukların bir çoğu da geldiği zaman yüzmeyi bilmiyordular. Onlara önce temel yüzme eğitimi verdik. Daha sonra sırt kaslarını geliştirici özel antrenmanlar yaptık. Bu antrenmanlarımız hem suda hem karada oluyor. Çocuklarımızla yaptığımız antrenmanlar sonucunda bir tanesi hariç hepsini ameliyat seviyesinden kurtardık. Şuanda pandemiden sonra çalışmalarımız tekrar başladı. Çocuklarımız havuza düzenli bir şekilde geliyor ve çalışmalarını devam ettiriyoruz" dedi.

Öğrencilerinden Metin Balki'yi örnek veren Alp, "Metinle ilk tanıştığımızda 9 yaşlarındaydı ve aile umutsuzdu. Çünkü ameliyat için günü dahi alınmıştı. Yaklaşık bir ay sonra Metin cerrahi bir müdahale yapılacaktı. Kifoz derecesi 77'di. Azda olsa skolyozda vardı. Metin'le bir ay çalıştıktan sonra aile doktora götürdü. Doktor aileye gerek olmadığını, derecesinin düştüğünü, yaptığı spora, yüzmeye devam etmesini söyledi. O gün aile beni Trabzon'dan aramıştı. Hocam Metin'in ameliyatına gerek kalmadı dediği zaman aile ağlıyordu. O gün aile gerçekten çok mutluydu. Onların mutluluğu beni de mutlu etmişti. O günü unutamam. Birçok ailemiz çocuklarını kontrole götürdükten sonra doktorun yanından çıktıktan sonra ilk işleri bana telefon açmak oluyor. O anki seslerindeki mutluluğu, heyecanı hissedebiliyorum. Bu da benim için bir mutluluk oldu. Hatta benim biraz daha bu işi yapmama, bu işe daha fazla asılmama da vesile oldu. Ailelerin mutluluğu bir anlamda beni de kamçıladı" diye konuştu.

Bu hastalıkların son zamanlarda arttığını gözlemlediğini ifade eden Alp, "Bunun en önemli sebeplerinden birisi hareketsiz yaşam. Çocuklar şu an bilişim çağında olduğu için dışarıda oyun oynamak yerine bilgisayarda oyun oynamayı tercih ediyorlar ve duruş bozukluğu da çocuklarda başlıyor. Çocukların sırt kaslarında zayıflama oluyor. Omurgaya yük bindiği zaman eğrilme söz konusu oluyor. Dikkat edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlık" şeklinde konuştu.

Kendisini şehir dışından arayanların da olduğunu dile getiren Alp, ailelerden çocuklarını spora yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

9 yaşından beri yüzme havuzunda antrenman yapan Metin Balki ise "Skolyozum var o yüzden korse takıyorum. Pandemi dolayısıyla gelemedik. O yüzden yine değerim düştü ve yüzmeye başladık. Ameliyat olacaktım ama sonra korse taktım. Yüzmeye gelince rahatlıyorum. Arkadaşlarımla gelip burada yüzüyoruz. Korse ilk başlarda rahatsız ediyordu ama sonra alıştım" dedi.

Kent merkezinde özel bir terapi merkezi işleten Fizyoterapist Okan Taşkın ise "Bu hastalıklarla ilgili çok sayıda vaka aldım. Bir ay veya bir yıl boyunca düzenli periyotlarla yüzme sporuyla ilgilenen çocuklarda ciddi toparlanma olduğu, korse tedavisine başlayıp korseyi bırakan birçok çocuğumuz oldu. Su içi egzersizlerinde çocuğun özgüveni geliyor, kasları daha gevşek oluyor, kaslar simetrik çalışıyor, suyun verdiği rahatlıkla kaslar gevşiyor. Dışarda yaptığımız tedavisi suda daha rahat yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor
Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor
Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor
Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor

Bedensel Engelliler, Koronavirüs, Gümüşhane, Yüzme, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı 10:39 Süper Lig'in başarılı ekibi Hatayspor'a transfer yasağı Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar 10:22 Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 10:12 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı 09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış 09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı 09:20 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede 08:17 Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı 07:31 Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı

Son Dakika Haberleri
10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti
10:17 Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
09:52 Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak
09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış
09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı
09:19 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti         
09:50
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı         
09:31
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 10:46:14. #1.11#
SON DAKİKA: Omurga eğriliği ve kamburluk hastalığı çocuklar yüzerek ameliyattan kurtuluyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement