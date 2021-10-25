Üye Girişi
Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular - Son Dakika

Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular

25.10.2021 11:00

Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular Türkiye'nin en önemli koşularından biri olan ve bu yıl 7.'si düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life" koşu yarışı sona erdi.

Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular

İSTANBUL - Türkiye'nin en önemli koşularından biri olan ve bu yıl 7.'si düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life" koşu yarışı sona erdi. Yaklaşık bin 500 gönüllü 21 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında 6.5 milyon adımla 7.500 km mesafeyi organ bağışı bekleyenler için katetti.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle Türkiye genelinde 21-24 Ekim tarihleri arasında binlerce gönüllünün katılımıyla sanal koşu düzenlendi. Yaklaşık bin 500 gönüllü 21 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında 6.5 milyon adımla 7.500 km mesafeyi organ bağışı bekleyenler için katetti. Run For Life katılımcılarının kalbi ortalama 6 milyon defa umut olmak için attı. "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run For Life" sanal koşusu, bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla start aldı. Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekmek amacıyla, spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getiren organizasyonda organ bağışı çağrısında bulunuldu. Türkiye'nin dört bir yanından sanal koşuya katılan gönüllüler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00'dan 24 Ekim 2021 günü 23.59'a kadar istedikleri bir zaman diliminde organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştu. Caddebostan sahilinden koşarak destek verenler arasında Uluslararası Organ Nakli Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu Direktörü Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren, Medicana Sağlık Grubu organ nakli hekimleri, yüzlerce koşu grubu, nakil olan hastalar start noktasında yerini aldı.

"Türkiye resmi rakamlara göre 25 bine yakın organ bağışı bekliyor"

Organ nakli bekleyenlerin hayatına dokunarak geleceğe dair bir umut ışığı olabileceklerini vurgulayan Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de bu koşumuza destek olarak, organ bağışına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için bu koşumuza destek olan herkese ve sizlere katkılarınızdan dolayı öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Organ bağışı konusu Türkiye'de ve dünyada son derece gündemde, çünkü bugün ülkemizde ve dünyada yapılan birçok organ nakli ameliyatlarının çok büyük bir kısmı canlıdan canlıya yapılan, aileden birinin ihtiyacı olan birine organ bağışlaması şeklinde yürüyor. Bu yapılan organ nakillerinin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Halbuki Türkiye'de bugün resmi rakamlara göre 25 bine yakın organ bağışı bekliyor. Bunlar da çok büyük bir kısmı böbrek bekliyor. Yaklaşık bine yakın kalp nakli bekleyen insan var. Dolayısıyla organ bağışına dikkat çekmek ve öldükten sonra organlarımızı yeni bir yaşama fırsat sağlayabilmesi için bu tip sosyal sorumluluk projeleriyle bunu desteklemeye, dikkat çekmeye, farkındalık yaratmaya, duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.

"Ülkemizde toplumu kadavra bağışları yönünde yönlendirmemiz gerekmektedir"

Türkiye'de organ bağışı konusunda farkındalığın daha da arttırılması adına açıklamalarda bulunan Medicana Karaciğer Nakli Sorumlusu- Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Ara "Ülkemizde 25 binden fazla organ nakline ihtiyaç duyan hastamız mevcuttur. Bunların 1. sırada böbrek nakli, 2. sırada karaciğer nakilleri gelmektedir. Ben daha çok karaciğer nakilleriyle ilgileniyorum. Örneğin şu ana kadar ülkemizde bin yüz yetmiş karaciğer nakli yapılmıştır. Bunlardan bin 53'ü canlıdan canlıya, 117'si de kadavradan olan nakillerdir. Oranlamaya baktığımız zaman yüzde 90 canlıdan canlıya yüzde 10'da kadavradan olan nakillerdir. Amerika'da bu olay tam tersidir. Yüzde 96 kadavra yüzde 4 canlıdır. Ülkemizde de toplumun her kesiminde özellikle kadavra bağışları yönünde yönlendirmemiz gerekmektedir." diyerek organ bağışının önemine dikkat çekti.

"Türkiye'de 50-60 civarında Kornea bankası var"

Medicana Çamlıca Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, kornea nakli hakkında konuştu. Türkçüoğlu, "Yaptığımız cerrahiler içerisinde kornea nakli cerrahileri var. Kornea naklini şöyle özetlemem lazım. Kornea dediğimiz doku gözün saydam tabakası, ışığın gözün içerisine geçmesini, girmesini sağlayan bir yapı. Eğer bu yapı da bozukluk ve arıza meydana geldiği saydamını yitirirse biz bu yapıyı değiştirmemiz lazım. Ancak bu yapıyı değiştirdiğimizde gözün diğer yapıları sağlamsa o göz görüyor ve işe yarıyor. Çok seri şekilde yapılan bir cerrahi, Kornea bankalarından Kornea'yı elde edebiliyoruz. Türkiye'de 50-60 civarında Kornea bankası var. Bu Kornealar Türk hastaları ancak yeterli oluyor. O yüzden yurt dışından bize başvuran hastalar için biz yurt dışından kornea ithal ederek Kornea'yı yurt dışı hastalarımıza kornea nakilleri gerçekleştiriyoruz. Eğer ülkemizdeki vatandaşlarımız organ bağışına daha dikkat eder organ bağışı sayılarını arttırabilirsek ithal etme zorunluluğumuz kalmaz. ve iç kaynaklarımız da hem Türk hastalarımızı hem yurt dışından bize başvurmuş hastalara kornea nakli yapma şansımız olur" ifadelerini kullandı.

Nakil Olan Hastalar da Koşanlar Arasında Yerini Aldı 3 ay önce böbrek nakli olan Cafer Ağdere (Alıcı), Sevda Eren (verici) farkındalık oluşturmak için Caddebostan Sahilinde koşanlar arasındaydı. Nakilli hastalar şunlara dikkat çekti. Cafer Ağdere "Türkiye'de insanlık adına, organlarını bağışlayan insanlar bence yeterli değil. Ama bu bilincin verilmesi lazım. Bu insanların bu konuda bilgili olması lazım. Kaderci toplum olduğu için biraz her şey kadere inanılıyor. Organ nakli bizim hayatımızı kurtardı. Onu da sağ olsun kız kardeşim gönüllü verdi. Şu anda çok sağlıklıyım. Çok mutluyum. Benim bütün insanlığa tavsiyem bence organlarını bağışlasın" şeklinde konuştu.

Sevda Eren ise, "Organ bağışı çok güzel bir duygu. Kendi başımıza gelmediği için bu süreçte ve daha önce bunun farkına varamamıştım. Ama bu süreçte çok önemli olduğunu anladım. Bizim başımıza gelmez sakın demeyin böyle düşünmeyin. Yaşatmak için organlarınızı bağışlayın" dedi.

Öte yandan Türkiye'nin en yüksek katılımlı sanal koşusuna sahne olan yarışta, parkurlarını tamamlayan gönüllülere online katılım sertifikası ve dijital madalya verildi.

Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular
Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular
Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular
Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular

Caddebostan, Türkiye, Kadavra, Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada 10:59 Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak 10:52 Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı 10:50 Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu 10:45 Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı 10:41 Belediye başkanı Nurettin Akbuğa'nın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü 10:37 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor 10:17 Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor

Son Dakika Haberleri
10:59 Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada
10:57 Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık
10:56 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler
10:44 Otomobil sürücüsü araç içinde ölü olarak bulundu
10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak
10:43 Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi
10:38 Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi
10:36 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü
10:35 Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık         
10:58
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
10:54
Gece yarısı patlayan su borusu, binlerce metreküp su caddeye doldu Gece yarısı patlayan su borusu, binlerce metreküp su caddeye doldu         
10:50
Otomobil sürücüsü araç içinde ölü olarak bulundu Otomobil sürücüsü araç içinde ölü olarak bulundu         
10:45
AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak         
10:43
Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi Sahtecilere şafak vakti operasyonu! Toplamda 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi         
10:38
Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım Bilal Erdoğan kürsüye çıkmışken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım         
10:35
Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti         
09:54
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 11:07:11. #1.12#
SON DAKİKA: Organ nakli bekleyenlere umut olmak için koştular - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement