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"Prostatın tedavisi cinsel sağlık sorunlarına yol açabiliyor" - Son Dakika

"Prostatın tedavisi cinsel sağlık sorunlarına yol açabiliyor"

22.10.2021 09:19

Orta yaş ve üzerindeki erkekleri en sık tehdit eden hastalıkların başında prostatın geldiğini söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Prostat hastalıklarında uygulanan tedavi seçenekleri erken boşalma, sertleşme güçlüğü gibi cinsel sorunlara yol açabiliyor.

Orta yaş ve üzerindeki erkekleri en sık tehdit eden hastalıkların başında prostatın geldiğini söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Prostat hastalıklarında uygulanan tedavi seçenekleri erken boşalma, sertleşme güçlüğü gibi cinsel sorunlara yol açabiliyor. O neden tedavi yöntemini seçerken dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, prostat hastalıkları ve tedavi yöntemlerinin cinsel sorunlara etkisine ilişkin bilgi verdi.

"TEDAVİNİN HANGİ SORUNA YOL AÇTIĞINI BİLİN"

İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri ve prostat iltihaplanmaları gibi üç ana rahatsızlık olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat, "Öncelikle idrar problemleri yaratarak fiziksel yakınmalara yol açıyor. Ancak sorun bununla sınırlı kalmıyor: Prostat sorunları erkekleri psikolojik ve sosyal yönden de etkiliyor. Üstelik pek çok erkek gerek prostat hastalıkları gerekse uygulanan tedaviler nedeniyle cinsel problemlerle karşılaşıyor.  Unutmayın, önemli olan yaşadığınız prostat sorununun ya da aldığınız tedavinin hangi cinsel probleme yol açtığını bilmenizdir.  Böylece doktorunuzla birlikte sizin ihtiyaç ve isteklerinize uygun bir tedavi protokolü oluşturabilir ve önlemlerinizi bir an önce alabilirsiniz" diye konuştu.

ANA YAKINMA İDRAR SORUNLARI

Prostatın aslında kestane büyüklüğünde küçük ama 'dev' işlevler gören bir salgı bezi olduğunu aktaran Prof. Dr. Hattat, "Bunun sebebi prostat bezinin yerleşim yeri.  Prostat, mesanenin tam altında yer alıyor, idrarı mesaneden dışarı taşıyan üretra kanalını çevreliyor. İdrar ve meninin penisten dışarı doğru çıkmasına izin veriyor.  Bu nedenle prostat hastalıklarında üretraya baskı oluşuyor ve idrarla ilgili yakınmalar meydana geliyor. Sonuçta, prostat bezinde görülen üç hastalık -birbirinden oldukça farklı olsa da- aynı idrar sorunlarına yol açıyor. Sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, mesaneyi tam boşaltamama hissi, gece idrara kalkma, idrar yaparken zorlanma, ani idrara çıkma ihtiyacı gibi yakınmalar erkeklerin hayat kalitesini düşürüyor" ifadelerini kullandı.

KİŞİLERİN KENDİNE GÜVENİ AZALIYOR

Prostat hastalıklarında meydana gelen idrar yakınmaları nedeniyle pek çok erkeğin günlük aktivitelerini yaparken bile büyük stres hissettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, "İş, okul ya da aile hayatında kendilerine olan güvenleri azalıyor, sosyal hayattan uzaklaşmaya başlıyorlar.  Bu gerginlik cinsel birliktelik esnasında da yaşanabiliyor.  İdrar sorunu yaşayan erkek, bunun beraberlik esnasında olmasından çekinerek cinsellikten soğuyabiliyor, cinsel istek problemleriyle karşılaşabiliyor.  Başarılı olamayacağı endişesi ile sertleşme sorunları yaşayabiliyor.   Erken boşalma da ileri vakalarda görülebiliyor. Kısacası, genital bölgede bir orkestra şefi gibi çalışan prostat, idrar fonksiyonlarının yanında sertleşme ve boşalma işlevlerini de etkiliyor" dedi.

KISIRLIK RİSKİ

Prostat hastalıklarında uygulanan tedavi seçeneklerinin de cinsel sorunlara yol açabildiğini anlatan Prof. Dr. Hattat, "Örneğin iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan alfa bloker ilaçlar hastalarda mesaneye doğru geri boşalmaya neden olabiliyor. Bu sorun özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerde problem teşkil ediyor.  Sperm penisten dışarı akmak yerine mesaneye aktığından kısırlık oluşabiliyor. Diğer bazı ilaçlar ise sertleşme bozukluğu yaratıyor, cinsel isteği azaltıyor ve meni hacmini küçültüyor. Lazerlerle uygulanan veya açık yapılan prostat ameliyatlarında da bu sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yine, prostat kanserinde sık uygulanan ve prostatın çevre dokularıyla birlikte alındığı 'radikal prostatektomi' ameliyatı ya da radyoterapi, kriyoterapi gibi tedavi yöntemlerinde prostatın yanında bulunan sinirler ve damarlar zarar görebiliyor.  Bu da sertleşme sorununa neden oluyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Halim Hattat, "Prostat kanserinde, kanserin kendisi de sertleşmeyi sağlayan ve prostata yapışık seyreden sinirleri harap edebiliyor. Prostat kanserinde uygulana hormon tedavisi ya da testislerin cerrahi olarak çıkarıldığı 'orşidektomi' ameliyatı da cinsel istek kaybına yol açabiliyor. Hormon tedavisi sinirleri harap etmemesine rağmen vücuttaki testosteronu tamamen ortadan kaldırdığı için kişiyi cinsel aktivite için isteksiz hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Hem prostat hastalıkları hem de bu hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemlerin cinsel hayatı etkileyebildiğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, "İşte bu nedenle, prostat hastalıkları tedavilerinde en önemli nokta, cinsel fonksiyon sorunlarına yol açmayan tedavilerin tercih edilmesi. Günümüzde tedavi yöntemine karar verilirken, tedavinin cinsel fonksiyona zarar vermemesi hususu da önemle değerlendiriliyor. Eğer siz de prostat problemi yaşadığınızı düşünüyor ya da bir prostat hastalığı nedeniyle tedavi görüyorsanız cinsel problemler yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Bu durumda mutlaka doktorunuzla görüşmeli, yaşadığınız sıkıntıları paylaşmalısınız. Doktorunuz durumunuzu tekrar değerlendirecek ve gerektiğinde tedavi planınızda değişiklikler yapacaktır. Önemli olan sorununuzu geçiştirmemeniz ve çözümünün olduğunu bilmenizdir" dedi.


Prostatın tedavisi cinsel sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Erken Boşalma, Halim Hattat, Prostat, Hattat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Prostatın tedavisi cinsel sağlık sorunlarına yol açabiliyor' - Son Dakika


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