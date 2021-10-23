Serik'te "Meme Kanseri Farkındalık Semineri" düzenlendi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde meme kanserinde farkındalık yaratmak için seminer yapıldı.

Serik Belediyesi ve bir hastanenin iş birliğiyle belediyenin toplantı salonunda düzenlenen programa, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Hastane Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer İlkgül, meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğunu dile getirdi.

Meme kanserinin tedavisinin olduğuna dikkati çeken İlkgül, "Yeter ki kontrollerimizi ihmal etmeyelim. Erken tanıda, rutin kontroller çok önemlidir. 20-30 yaş arasında her üç senede bir ultrasonografi, 30-40 yaş aralığında ise senede bir kez ultrasonografi yapılmalıdır. 40-50 yaş aralığında senede bir kez mamografi, 50-70 yaş aralığında ise her iki senede bir kez mamografi kontrolleri yapılması gereklidir." diye konuştu.

Meme kanserinde şehirde yaşamanın, stres, yoğun meme yapısı, uzun boy, doğurmak istememek, geç doğurmak veya emzirmemenin risk faktörü olduğunu dile getiren İlkgül, sigara içmek, alkol almak ya da obezitenin de kanseri tetiklediğini vurguladı.