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Son dakika haberi | Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı

08.10.2021 11:05
Son dakika haberi | Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı Tamamlandığında bölgeye hizmet verecek olan, 50 bin 550 metrekare inşaat alanına sahip Osmaniye Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde inşaatına başlanan 800 yatak kapasiteli 600...

Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı

Tamamlandığında bölgeye hizmet verecek olan, 50 bin 550 metrekare inşaat alanına sahip Osmaniye Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

2020 yılı Temmuz ayı içerisinde inşaatına başlanan 800 yatak kapasiteli 600 yataklı hastanenin 2022 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin sağlık yapısını güçlendirecek, şehir hastanesi niteliğindeki 50 bin 550 metrekare inşaat alanına sahip devlet hastanesinin yüzde 76'sı tamamlandı. Geçen yıl Temmuz ayı içerisinde inşaatına başlanan ve yapımı tüm hızıyla devam eden 800 yatak kapasiteli 600 yataklı hastanenin 2022 yılı Mayıs ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yer tahsisi sağlanan, 50 bin 550 metrekare oturum alanına sahip 800 yatak kapasiteli 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi'nin yüzde 76'sı tamamlandı. 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde inşaatına başlanan hastanenin 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde yüklenici firma tarafından teslim alınması hedefleniyor. Tamamlandığında 3 blok şeklinde hizmet verecek olan hastane toplamda 180 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Acil biriminde acil ameliyathanesi başta olmak üzere toplamda 24 ameliyathanenin hizmet vereceği hastanede, 190'a yakın erişkin, çocuk ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi yer alacak. 182 poliklinik odasıyla vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak olan hastanenin içerisinde odalar, salonlar ve eğitim salonlarının bulunduğu 2 bin 516 adet de mahal alan bulunacak.

Yapımı devam hastane inşaatında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Örnek oda olarak oluşturulan hasta servis odasını da inceleyen Vali Yılmaz, daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ile birlikte Şantiye Şefi Ünal Berat Baylan'dan hastanenin kat düzenlemesi ve oturumu hakkında brifing aldı.

"Osmaniye sağlık hizmetleri sunumunda iyi bir noktaya gelmiş olacak"

Sağlık alt yapı hizmetlerinde Osmaniye için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Devam eden hastane inşaatımız inşallah 2022 yılı Mayıs ayında teslim alacağız. Gayretimiz daha önce teslim almak. Hastane inşaatımız tamamlanıp faaliyete geçtiğinde Osmaniye'mizin sağlık alt yapı hizmetleri anlamında çok önemli bir yatırım olacak. Sağlık hizmetlerinin Osmaniyeli hemşehrilerimize sunulması çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Hastanemiz faaliyete geçtiğinde sağlık hizmet kalitesi de artmış olacak. Osmaniye sağlık hizmetleri sunumunda iyi bir noktaya gelmiş olacak. Biz ilimize bu yatırımın kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tamamlanıp hizmete girmesi için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Osmaniye Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 76'sı tamamlandı - Son Dakika
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