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Yemek yemeyi unutmuştu yeniden sağlığına kavuştu - Son Dakika

Yemek yemeyi unutmuştu yeniden sağlığına kavuştu

08.10.2021 12:24

Yemek yemeyi unutmuştu yeniden sağlığına kavuştu Riskli hastayı ameliyat eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr.

Yemek yemeyi unutmuştu yeniden sağlığına kavuştu

Riskli hastayı ameliyat eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk:

"Spinal anestezi uygulayarak laparoskopik yöntemle hastayı ameliyat yaptık"

Yeniden sağlığına kavuşan hasta Mustafa Turan:

"Tedaviler cevap vermeyince bunalıma girdim, hocam beni yeniden sağlığıma kavuşturdu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de safra kesesi iltihabı nedeniyle ciddi ağrılar çeken ve akciğer hastalığı bulunmasından dolayı genel anestezi verilemeyen 71 yaşındaki Mustafa Turan, spinal anesteziyle vücudunun alt kısmı uyuşturularak laparoskopik safra kesesi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de safra kesesi taşı ve iltihabı nedeniyle 1 buçuk yıldır ağrı çeken Mustafa Turan, tedavi olmak için kentteki tüm hastane ve kliniklere gitti. Gittiği hastanelerde ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen Turan'ın sağlık durumunda iyileşme olmadı. Doktorlar Turan'a ameliyat olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar Turan'a daha önce asbest solumaktan akciğerinde hasar oluştuğu için genel anestezi verilemeyeceğini açıkladı. Ağrılarının şiddeti ve sıklığı artan Turan, tedavi için Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk'a başvurdu.

Yapılan tahliller sonucunda hastalığın ilerlediğini ve safra kesesinin iltihaptan çürümeye başladığını gören Op. Dr. İhsan Oruk, Mustafa Turan'ı ameliyata aldı. Ameliyat spinal anesteziyle hastanın vücudunun alt kısmı uyuşturularak laparoskopik safra kesesi ameliyatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren operasyon neticesinde Mustafa Turan sağlığına kavuştu.

"Tedaviler cevap vermeyince bunalıma girdim"

Eskişehir genelinde farklı hastane ve kliniklerde gördüğü tedavilerin işe yaramadığını ve bunalıma girdiğini aktaran Mustafa Turan, "Ağrılarım 1 buçuk yıl kadar önce başladı anca son 2-3 aya kadar hafifti. Bu süre içerisinde ağrılarım şiddetlendi. Eskişehir'de çok sayıda doktor ve hastaneye gittim. Gittiğim yerlerde hep tedavi uyguladılar ancak sonuç alamadık. Tedaviler cevap vermeyince bunalıma girdim. Daha sonra İhsan hocayı aradım ve 'gel, bakalım' dedi ve operasyon yapabileceğini söyledi. 10 günlük bir tedavi uyguladı ancak o da cevap vermeyince acil bir şekilde müdahale edip safra kesesini alacağını söyledi. 2 gün içerisinde işlemleri gerçekleştirip ameliyata aldı" ifadelerini kullandı.

"Safra kesemde iltihap ve taş varmış"

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle genel anestezi uygulanamadığını ve farklı yerlerde ameliyat edilemediğini kaydeden Turan, "Safra kesemde iltihap ve taş varmış. Akciğerimde sorun olması nedeniyle narkoz veremedikleri için daha önce ameliyat olamamıştım. Şimdi ameliyat olalı yaklaşık 20 gün oldu ve Allah'a şükürler olsun ağrılarım bitti. Sağlığıma kavuşmaya başladım. Yürüyemiyordum, yemek yiyemiyordum. 1 buçuk ay boyunca ağzıma lokma koyamadım" diye konuştu.

"Spinal anestezi uygulayarak hastayı ameliyata aldık"

Safra kesesi ameliyatlarının genel anesteziyle yapıldığına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, hastaya akciğer rahatsızlığı nedeniyle bu işlemi uygulayamadıklarına değindi. Durumun acil olması nedeniyle hastayı spinal anesteziyle laparoskopik ameliyata aldıklarını belirten Oruk, "Hastamızda safra kesesi taşına bağlı iltihaplanma mevcuttu. Daha önce değişik merkezlerde tedavi görmüş. Safra kesesi taşlarının tek tedavi yöntemi cerrahidir. Böbrek taşları gibi kırarak, su içerek ya da farklı yöntemlerle tedavi edilemez. Sonraki tahlillerde bu iltihabın gerilemediği görüldü. Hastamızın 1 buçuk aylık süreçte ciddi ağrıları mevcuttu. Akciğer rahatsızlığı olduğu nedeniyle ameliyat edilemiyor, anestezi verilemiyordu. Hastanelerde de bu sebeple ameliyat önerilememişti. Biz bu tür hastalarda anestezi vermeden, spinal anestezi dediğimiz yöntemle hastayı uyutmadan alt vücudu uyuşturarak cerrahi işlem yapıyoruz. Normal bir safra kesesi ameliyatına göre sıkıntılı bir işlem. Burada bir de ciddi bir iltihaplanma mevcuttu. Antibiyotik tedavisine rağmen safra kesesi çürümeye doğru gidiyordu. Hastayı zorunlu olarak ameliyata almak durumundaydık. Ortalama 1 saatlik bir ameliyat gerçekleştirdik ve hastamızı taburcu ettik" dedi.

Yemek yemeyi unutmuştu yeniden sağlığına kavuştu
Yemek yemeyi unutmuştu yeniden sağlığına kavuştu
Yemek yemeyi unutmuştu yeniden sağlığına kavuştu
Yemek yemeyi unutmuştu yeniden sağlığına kavuştu

Mustafa Turan, Genel Cerrahi, Yemek Tarifi, Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yemek yemeyi unutmuştu yeniden sağlığına kavuştu - Son Dakika


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