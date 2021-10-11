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Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı - Son Dakika

Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı

11.10.2021 18:27

Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı Listenin en tepesinde olan Zonguldak'ta tırmanış sürüyor Aşılanmada yüzde 77,5 ile mavi renkte olan Zonguldak, illere göre haftalık vaka sayısında 557,17 ile Türkiye'de en çok vaka görülen il olarak açıklandı.

Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı

Listenin en tepesinde olan Zonguldak'ta tırmanış sürüyor

ZONGULDAK - Aşılanmada yüzde 77,5 ile mavi renkte olan Zonguldak, illere göre haftalık vaka sayısında 557,17 ile Türkiye'de en çok vaka görülen il olarak açıklandı.

Zonguldak'ta korona virüs rakamları artmaya devam ediyor. Vaka artış sayıları Hayat Eve Sığar Uygulaması'na da yansıdı. Kentin rengi kırmızıya dönüşürken, kent merkezi "Yüksek riskli' alana dönüştü. Kent meydanı, haftanın ilk gününde kalabalık günlerden birini yaşarken bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu bazılarının ise kurallara uymadığı görüldü.

Vatandaşları korona virüs konusunda dikkat etmeye çağıran Mehmet Yalçın, "Biz de bu konuları duyduk üzücü bir durum. Hem okulların açılmasıyla dışarıdan gelen insanlarla beraber Zonguldak listede ilk sırayı almış. Bu duruma tedbir almamız lazım. Okullardaki hijyen durumu ve dışarıdan gelen insanların aşı durumuna dikkat edilmeli. Toplu alanlarda biraz kısıtlamaya gidilmeli, alışveriş merkezi ve kafelerde her yer tıklım tıklım. Buralarda biraz daha dikkat etmek lazım. Toplu alanlara fazla girip çıkmamak lazım. Hele maske ve mesafeyi dikkatli korumamız lazım. Ailemizde korona virüs geçiren yok. Eşim bir ara rahatsızlandı ama herhalde korona oldu. İnsanlarımız biraz saldı, tokalaşmalar, öpüşmeler başladı. Ölüm vakalarında artışlar başladı. Kışla beraber artışlar devam edecek. Dikkat etmezsek işimiz vahim. Hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi zarar edecek hem de insanlar sağlığını kaybedecek. İnsanlar mutsuz ve korkuyor. Herkeste bir tedirginlik var. Zonguldak listede ilk sıraya gelmiş ama insanlar aynı şekilde yaşamaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Vaka artışlarının sebebinin vatandaşlardaki rahatlık olduğunu ifade eden Selma Yıldırım, "Gerek basından gerekse etrafımızdan öğrendiğimiz kadarıyla ilk sıraya yükseldik. Tabii dikkat edilmiyor. Aşı konusu da sıkıntılı, etrafımızda aşı konusuna sıcak bakmıyorlar. Dolayısıyla virüsün yükselmesi normal. Bir de insanlar rahatlamadan sonra olayı bitmiş gibi kabul ettiler. Maske ve mesafeyi bıraktılar ve listenin ilk sırasındayız. Hepimiz gevşekliğe bıraktık. Okulların açılması da bunda etkili. Oğlum biraz etkili geçirdi ama ailenin diğer fertlerinde bir durum yok. Hepimiz aşı yaptırdık" şeklinde konuştu.

Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı
Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı
Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı
Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı

Hayat Eve Sığar, COVIRAN Bereket, Zonguldak, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak, vaka sayıları artış yaşanan iller arasında ilk sırada yer aldı - Son Dakika
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