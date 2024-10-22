Hapşırma Nöbeti Geçiren Aydın Taburcu Olacak

Sağlık

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Hapşırma nöbeti geçiren Aydın, yarın taburcu edilecek

ANKARA - Trigeminal sinirde hapşırma refleksi oluştuğu için hapşırma nöbeti geçiren Benazir Aydın, yarın taburcu edilecek.

Batman'da 18 Eylül'de hapşırma nöbetleri üzerine Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Benazir Aydın, ileri tetkik ve tedavi için 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Edinilen bilgilere göre sevk edildiği günden bu yana Aydın'a Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümünden farklı doktorlar teşhis koyabilmek için çeşitli testler uyguladı. 20 gündür tedavi altında tutulan Aydın'a, trigeminal sinirde hapşırma refleksi oluştuğu gerekçesiyle 4 kere sinir blokajı tedavisi uygulandığı öğrenildi. Uygulanan enjeksiyon tedavisi sayesinde sağlık durumu iyiye giden ve 35 gün sonra sağlığına kavuşan Aydın'ın yarın taburcu edileceği ifade edildi.