Harran Üniversitesi Hastanesinde 12 santimetrelik kitle robotik cerrahiyle çıkarıldı

Şanlıurfa'da yaklaşık 12 yıldır şiddetli karın ve kasık ağrısı yaşayan 28 yaşındaki kadının sağ yumurtalık ve tüp bölgesinde tespit edilen 12 santimetrelik kitle, robotik cerrahi yöntemiyle çıkarıldı.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 12 yıldır şiddetli karın ve kasık ağrısı yaşayan, iki çocuk annesi ve yeniden çocuk sahibi olmak isteyen 28 yaşındaki hastanın tetkiklerinde sağ yumurtalık ve tüp bölgesinde yaklaşık 12 santimetre büyüklüğünde kompleks kistik kitle tespit edildi.

Karın içi anatomiyi bozan yoğun yapışıklıklar nedeniyle robotik cerrahi yönteminin kullanılmasına karar verildi.

HRÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mehmet İncebıyık tarafından gerçekleştirilen operasyonla kitle çıkarıldı.

Sağlık durumu iyi olan hasta, kısa süre içerisinde taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncebıyık, hastanın uzun yıllar devam eden ağrılarının yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkilediğini, yeniden çocuk sahibi olma isteğinin de tedavi planlamasında önemli rol oynadığını belirtti.

Robotik cerrahinin özellikle ileri evre endometriozis ve yoğun karın içi yapışıklıkların bulunduğu karmaşık vakalarda önemli kolaylıklar sağlayabildiğini ifade eden İncebıyık, gelişmiş görüntüleme ve hassas hareket kabiliyeti sayesinde sağlıklı dokuların korunmasına odaklandıklarını kaydetti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İdris Kırhan da ileri teknolojili cerrahi uygulamaların uzman hekimlerin deneyimiyle bir araya getirilmesinin bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık altyapılarını geliştirdiklerini aktaran Kırhan, şunları kaydetti:

"Robotik cerrahi uygulamaları, uygun hastalarda karmaşık ameliyatların hassasiyetle gerçekleştirilmesine ve sağlıklı dokuların korunmasına katkı sağlayabiliyor. Şanlıurfa ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızın ileri düzey sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde erişebilmesi için sağlık altyapımızı ve cerrahi imkanlarımızı geliştirmeyi sürdürüyoruz."