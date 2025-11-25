Karın ağrısıyla şikayetiyle gitti, karnından iki karpuz ağırlığında tümör çıktı - Son Dakika
Sağlık

Karın ağrısıyla şikayetiyle gitti, karnından iki karpuz ağırlığında tümör çıktı

Karın ağrısıyla şikayetiyle gitti, karnından iki karpuz ağırlığında tümör çıktı
25.11.2025 22:04
Mardin'den, Şanlıurfa'ya gelerek karın ağrısı şikayeti üzerine hastaneye giden kadının karnından 15 kilo 800 gram ağırlığında tümör çıkarıldı. Tekerlekli sandalyeyle hastaneye giriş yapan kadın, yürüyerek taburcu oldu.

Mardin'de yaşayan 45 yaşındaki Gülsüme Önal, karın bölgesinde giderek büyüyen kitlenin yaşamını olumsuz etkilemeye başlaması üzerine Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

HAYATİ ORGANLARA VE ANA DAMARLARA YAPIŞMIŞ

Tekerlekli sandalyeyle hastaneye getirilen Önal'ın yapılan detaylı incelemelerinde, karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran, hayati organlara ve ana damarlara ileri derecede yapışık 30x40 santimetre boyutlarında bir retroperitoneal tümör tespit edildi. Tümör, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Hasta kadının karnından 15 kilo tümör çıkarıldı

AĞIRLIĞI 15 KİLO 800 GRAM OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Başarılı operasyon sonrası açıklamada bulunan Tatlı, tümörün kalın bağırsağın bir bölümünü ve büyük damarların çevresini sardığını belirterek, "Hayati yapılara zarar vermeden tüm kitleyi bütün halinde çıkardık. Tümörün ağırlığı 15 kilo 800 gram olarak ölçüldü. Hastamız, ameliyat öncesinde yürüyemez durumdaydı. Operasyon sonrası kendi başına yürüyebilir hale geldi ve sağlıklı şekilde taburcu edildi" dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fırat Erkmen ise hastanın hayatına dokunabilmenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Hasta kadının karnından 15 kilo tümör çıkarıldı

"BENİ HAYATTAN KOPARMIŞTI"

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Gülsüme Önal da kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek, "Yıllardır büyüyen kitle beni hayattan koparmıştı. Artık nefesim rahat, yürüyebiliyorum ve eski kıyafetlerim bile büyük geliyor. Bu ekip benim hayatımı geri verdi" diye konuştu.

Karın ağrısıyla şikayetiyle gitti, karnından iki karpuz ağırlığında tümör çıktı

