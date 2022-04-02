Hasta ve hasta yakınları kansere dikkat çekti - Son Dakika
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Hasta ve hasta yakınları kansere dikkat çekti

02.04.2022 11:28

Hasta ve hasta yakınları kansere dikkat çekti "Kanser Haftası" farkındalık etkinliği yapıldı Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından kanser hasta dernekleri, hasta ve hasta yakınları ile "Kanser Haftası" farkındalık etkinliği yapıldı.

Hasta ve hasta yakınları kansere dikkat çekti

"Kanser Haftası" farkındalık etkinliği yapıldı

İSTANBUL - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından kanser hasta dernekleri, hasta ve hasta yakınları ile "Kanser Haftası" farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinlikte, şair ve yazar Sunay Akın; hekimler, kanser hastaları ve yakınlarının katılımıyla söyleşi gerçekleştirdi.

Kanser hem dünyada hem de Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci ölüm sebebi olarak görülüyor. Halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık kazandırması amacıyla '1- 7 Nisan Kanser Haftası'nda etkinlikler düzenleniyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından kanser hasta dernekleri, hasta ve hasta yakınları ile "Kanser Haftası" farkındalık etkinliği yapıldı. Şair ve yazar Sunay Akın; hekimler, kanser hastaları ve yakınlarının katılımıyla söyleşi gerçekleştirdi. Nefes Terapisti Tuğçe Boztepe de nefes egzersizleri uygulaması gerçekleştirdi.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından, uzmanlar eşliğinde kanser hastalarına yönelik cilt bakımı, makyaj ve saç bakımını içeren "İyi Bak Kendine Atölyesi" 8 kadın kanser hastasının katılımıyla yapıldı. Etkinliğe katılan diğer kanser hasta dernekleri tarafından açılan stantlarda ise hastalara ve diğer katılımcılara bilgilendirmeler yapılarak, broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte aynı zamanda TTOD Başkanı Prof. Dr. Murat Dinçer, TTOD Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez, TTOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faysal Dane ve TTOD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Meral Günaldı'nın katılımıyla basın toplantısı yapıldı.

Dinçer: "Kanser tedavisi olan bir hastalıktır"

Prof. Dr. Murat Dinçer basın toplantısında yaptığı açıklamada, kanser farkındalığını artırmak ve kanser hakkında bilgiler vermek için toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastaya kanser tanısı konduktan sonra çevresindekiler de oldukça etkileniyor. Her şeyden önce hastalığı kabullenip tedaviye hemen başlamak gerekiyor. Kanser tedavisi olan bir hastalıktır. Tedavi süreçleri değişkenlik gösterebilir, zorlukları da olabilir ancak hastalarımızın tamamı bu tedavilerden fayda görmektedir. Erken evrede teşhis edildiği zaman tamamen şifa ile sonuçlanabiliyor" şeklinde konuştu.

İmmünoterapinin SGK kapsamına alınmasına ilişkin olarak da Prof. Dr. Dinçer, şunları söyledi: "İmmünoterapi Türkiye'de uzun bir süredir var ama sadece böbrek tümörleri ve bazı cilt tümörlerinde aktifti. İmmünoterapi, akciğer kanserlerinde SGK tarafından ödeme kapsamına alındı".

Prof. Dr. Dinçer, korona virüs aşılarıyla birlikte salgının hafiflediğinin altını çizerek, salgının gerileme dönemine girdiğini söyledi. Dinçer, "Aşılamaların tamamlandığı toplumlarda korona virüse bağlı ölümler düşük seviyede yer alıyor" şeklinde konuştu.

Sönmez: "Tedavi gören hastalar oruç tutmak için doktorlarına danışmaları gerekiyor"

Doç. Dr. Özlem Sönmez ise "Kanser tedavisinin ileri aşamalarında da artık sağ kalımları yeni ilaçlarla uzatabiliyoruz. Amacımız kanseri tansiyon veya diyabet gibi kronik bir hastalığa çevirmektir. Kanser tedavisi gören hastalarımızın bol sıvı tüketmesini istiyoruz. Bu yüzden tedavi gören hastalarımızın oruç tutmasını önermiyoruz. tedavi bittikten sonra hastalığın cinsine ve takip cinsine bağlı olarak oruç tutup tutmama isteklerini hekimlerine danışmaları gerekiyor. Doktorları uygun görürse eğer hastalar bir sonraki dönemde oruç tutabilirler" dedi.

Prof. Dr. Faysal Dane, "Kanser hastalarının başvuruları artık geç olmuyor. Korona virüs aşılarının olumlu sonuçlar vermesiyle hastalar hastanelere daha rahat geliyor. Artık korona virüs salgınının etkisiyle tanı konması ve tedavi süreçlerinde aksamalar yaşanmıyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Meral Günaldı, kanserin dünyada ikinci ölüm nedeni olduğunu belirterek, "Erken teşhisin konulması ve tedavilerin gelişmiş olması, kanserlerdeki ölüm oranlarını azaltmaktadır. Ülkemizde tıbbi onkoloji uzman sayısı artmaktadır. Birçok merkezde tıbbi onkoloji uzmanı bulunmaktadır" dedi.

Hasta ve hasta yakınları kansere dikkat çekti
Hasta ve hasta yakınları kansere dikkat çekti
Hasta ve hasta yakınları kansere dikkat çekti

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Kaynak: İHA

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