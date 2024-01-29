Hastanede hasta kaydı yapılması gereken bilgisayarda oyun oynandı

Şampiyonlar Ligi\'nin yayın haklarını neden almadı? Acun lafı hiç dolandırmadan cevap verdi

Kış aylarının da gelmesiyle hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere pek çok bölümüne başvuran vatandaş sayısında da artış yaşandı. Kayıt yaptırmak için uzun hasta kuyrukları oluşurken, bir çocuğun işini yapan hemşirenin yanındaki bilgisayarda oyun oynadığı anlar tartışmaları da beraberinde getirdi.

HİZMET VERİLMESİ GEREKEN BİLGİSAYARDA OYUN OYNADI

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kayda geçen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. "Sistem yok diyerek milleti bekletiyorlar" iddiasıyla paylaşılan videoda, doktora muayene olmak için hastaların kayıt sırası beklediği ve işlemlerin gerçekleştirildiği bilgisayarlardan birinde kim olduğu bilinmeyen bir çocuğun oyun oynadığı görüldü.

Devlete ait resmi bir kurumda yaşanan olaya tepki gösterildi. Yoğunluğun azaltılması gereken hastanedeki bu rahatlık bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.