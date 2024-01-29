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Hastanede hasta kaydı yapılması gereken bilgisayarda oyun oynandı - Son Dakika
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Hastanede hasta kaydı yapılması gereken bilgisayarda oyun oynandı

Kış aylarının gelmesiyle hastanelerin acil servislerine başvuran vatandaş sayısında artış yaşanırken, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde bir hemşirenin işini yaparken yanındaki bilgisayarda oyun oynaması tepki topladı. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

29.01.2024 - 17:11,  Güncelleme: 17:24
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Kış aylarının da gelmesiyle hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere pek çok bölümüne başvuran vatandaş sayısında da artış yaşandı. Kayıt yaptırmak için uzun hasta kuyrukları oluşurken, bir çocuğun işini yapan hemşirenin yanındaki bilgisayarda oyun oynadığı anlar tartışmaları da beraberinde getirdi.

HİZMET VERİLMESİ GEREKEN BİLGİSAYARDA OYUN OYNADI

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'nde kayda geçen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. "Sistem yok diyerek milleti bekletiyorlar" iddiasıyla paylaşılan videoda, doktora muayene olmak için hastaların kayıt sırası beklediği ve işlemlerin gerçekleştirildiği bilgisayarlardan birinde kim olduğu bilinmeyen bir çocuğun oyun oynadığı görüldü.

Devlete ait resmi bir kurumda yaşanan olaya tepki gösterildi. Yoğunluğun azaltılması gereken hastanedeki bu rahatlık bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Hastanede hasta kaydı yapılması gereken bilgisayarda oyun oynandı
YORUMLAR (4)
  • mesut yuksel: Kim bilir kimin akrabasıdır.. hangi torpille girmiştir oraya. Babasının çiftliği zannediyor. Yazıklar olsun. Baş hekim görevini yap derhal bu şahsın ilişiğini kes. Yanıtla 6 31
  • Korul Nuri: Evet dairelerdeki bu rahatliga sikca rastlanmakta.Böyle basibos Memurlarin isine derhal son verilmeli.Disarida o göreve gelmeye laik cok dürüst vatan evlatlari var diye düsünüyorum. Yanıtla 2 19
  • MAHMUT BAŞAK: AHİRTE ALLAH AMELİNLE SANA MAMELE WYLESİN SANA VESWNİN GİBİSİNE Yanıtla 0 0
  • DertLiiii: oyunun adı knight online sanırım night online hayat offline bağımlılık yapıyo o oyun ya hak verin yapacak bişey yok Yanıtla 0 0

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Sağlık, Toplum, Güncel, Son Dakika

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