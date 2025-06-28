Hastane İhmalinde Bebek Kaybı

AMASYA'da Betül Akçay (26) karnındaki 8 aylık bebeğini kaybetti. Betül Aykaç, sürekli kontrollerini yapan doktor hakkında, tansiyonu yüksek olduğu halde yatışının yapılmadığı, kontrollerinde ihmaller olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Aykaç, "Eğer ki tansiyonum yüksek çıktığında o zaman bana yatış yapmış olsaydılar bebeğim şu anda kucağımda olurdu ve elim bomboş kalmazdı" dedi.

İlk bebeğine hamile olan Betül Aykaç, hamileliği süresince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi S. K.'ye düzenli olarak kontrollerini yaptırdı. Son kontrolünü 20 Haziran günü yaptıran Betül Aykaç'a iddiaya göre, tansiyon değerlerinin yüksek olmasına hastaneye yatışı sağlanmadı, kendisine şeker yüklemesi için 4 gün sonraya randevu verildi. Bu arada özel hastaneye başvuran Aykaç'ın yapılan muayenesinde bebeğin anne karnında yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekrar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönen Aykaç, bebeğini normal doğumla ölü olarak dünyaya getirdi. Betül Aykaç'ın eşi Fırat Aykaç, aynı gün polis merkezine giderek ihmali olduğunu öne sürdüğü doktor hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

'TANSİYONUM YÜKSEKTİ, YATIŞ SAĞLANMADI' İDDİASI

Betül Aykaç, son kontrolünde doktorun bebeğinin 26 haftalık olduğunu söylediğini belirterek, Bana 'Betül, 26 haftalıksın inanmazsan dayıya sor' şeklinde kendince esprili bir cevap verdi dedi. Aynı gün tansiyonunun yüksek çıktığını ve hemşirenin bu durumu doktora ilettiğini belirten Aykaç, hastaneye yatışının yapılmadığını buna rağmen yalnızca şeker yüklemesi için randevu verildiğini söyledi.

'YATIŞ YAPILMIŞ OLSAYDI ŞU AN BEBEĞİN KUCAĞIMDA OLURDU'

Betül Aykaç, yaşadıklarını şöyle anlattı"Gebeliğim süresince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyordum. Son haftaki takiplerimde ise bebeğimin 26 haftalık olduğunu öğrendim. Ama benim kendi takiplerime göre, 31-32 haftalığa denk geliyordu. Kafam karıştığı için ve sürekli sormamda bebeğimin 26 haftalık olduğu belirtildi. Şüphe duydum ve özel hastaneye gitmeyi tercih ettim. Özeldeki doktor ise bebeğimin 32 haftalık olduğunu söyledi. Kendisi de bir şüphe duyduğu için ayrı bir ultrasonla baktığında kalp atışlarının durduğunu öğrenmiş oldum ve şok geçirdim. Eşimle beraber tekrar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Tansiyonumun ve değerlerimin çok yüksek olduğunu bana neden yatış yapılmadığını sorguluyorum. Eğer ki tansiyonum yüksek çıktığında o zaman bana yatış yapmış olsaydılar bebeğim şu anda kucağımda olurdu ve elim bomboş kalmazdı" dedi.Aykaç, olayda sorumluluğu olanlar hakkında gereğinin yapılmasını istediğini belirtti. Olaya ilişkin hastaneden açıklama yapılmadı.