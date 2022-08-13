Bakan Koca yıl sonuna kadar her polinikliğe bir sekreter hedefini tarih vererek duyurdu
13.08.2022 23:37
Hastanelerde hasta yoğunluğu ve randevuların günler sonraya alınması gündemdeyken Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son verdiklerini duyuran Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter! Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.
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13.08.2022 23:37:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Koca yıl sonuna kadar her polinikliğe bir sekreter hedefini tarih vererek duyurdu - Son Dakika