Hatay'da ambulans uçak beyninde tümör bulunan kadın için havalandı - Son Dakika

Hatay'da ambulans uçak, beyninde tümör bulunan kadın için havalandı.

Sağlık Bakanlığı, İskenderun'da beyninde tümör olduğu belirlenen Rabia A. (25) için harekete geçti.

İskenderun Devlet Hastanesinden alınan Rabia A, ambulans uçakla İstanbul Bezmialem Üniversite Hastanesine tetkik ve tedavisi için nakledildi.

Rabia A'nın 6 yıl önce omurilik rahatsızlığı yüzünden yürüme yetisini kaybettiği öğrenildi.