Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı - Son Dakika
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Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı

09.07.2022 17:20

- Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı Erken doğan prematüre bebek ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi Alanya'da 34 hafta 5 günlük olarak erken doğan kız bebek solunum yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

- Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı

Erken doğan prematüre bebek ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi

ANTALYA - Alanya'da 34 hafta 5 günlük olarak erken doğan kız bebek solunum yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinde 34 hafta 5 gün olarak erken doğan prematüre bebek solunum yetmezliği yaşadı. Annesinin daha kucağına alamadığı bebek, Antalya'da farklı hastaneler ile yapılan görüşmeler sonucunda Akdeniz Üniiversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisine sevk edilmesine karar verildi. Kararın ardından Antalya'dan hareket eden ambulans helikopter Oba Bahçeşehir Stadyumuna iniş yaptı. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinden prematüre bebek ambulans ile helikoptere sevk edildi. Ambulans helikopterde görevli doktorlara teslim edilen kız AÜ Hastanesi'ne gönderildi.

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Kaynak: İHA

Helikopter, Antalya, Alanya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı - Son Dakika

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