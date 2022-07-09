Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinde 34 hafta 5 gün olarak erken doğan prematüre bebek solunum yetmezliği yaşadı. Annesinin daha kucağına alamadığı bebek, Antalya'da farklı hastaneler ile yapılan görüşmeler sonucunda Akdeniz Üniiversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisine sevk edilmesine karar verildi. Kararın ardından Antalya'dan hareket eden ambulans helikopter Oba Bahçeşehir Stadyumuna iniş yaptı. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinden prematüre bebek ambulans ile helikoptere sevk edildi. Ambulans helikopterde görevli doktorlara teslim edilen kız AÜ Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Sağlık › Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı - Son Dakika

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