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Hematolojik kanser hastalarına "Kovid-19 aşısı yaptırın" önerisi - Son Dakika

Hematolojik kanser hastalarına "Kovid-19 aşısı yaptırın" önerisi

07.11.2021 14:06
Hematolojik kanser hastalarına

Türk Hematoloji Derneği (THD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, hematolojik kanser ve kök hücre nakli hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmasının sakıncalı olmadığını ve mutlaka aşılanmaların önerildiğini söyledi.

Türk Hematoloji Derneği (THD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, hematolojik kanser ve kök hücre nakli hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmasının sakıncalı olmadığını ve mutlaka aşılanmaların önerildiğini söyledi.

Ar, Antalya'nın Serik ilçesinde THD tarafından düzenlenen "47. Ulusal Hematoloji Kongresi" dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantında, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen gruplardan birisinin hematolojik kanser hastaları olduğunu belirtti.

Bu gruptaki hastaları tedavi etmek amacıyla kullanılan ilaçların bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olduğunu vurgulayan Ar, "Söz konusu hastalarda virüse karşı bağışıklık yanıtını oluşturacak hücre grupları ya hastalık nedeniyle ya da uygulanan tedavi neticesinde işlevini tam anlamıyla yapamamakta." dedi.

Ar, bu durumun virüse karşı savaşın uzamasına ve hastalığın bu hasta grubunda çok daha ağır seyretmesine yol açtığını kaydetti.

Aşılamanın özellikle hematolojik kanserli veya kök hücre nakli geçiren bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda çok daha fazla önem kazandığını anlatan Ar, şöyle devam etti:

"Mevcut durumda ister aktif hastalığı nedeniyle tedavi altında ister tedavi sonrası nekahet döneminde olsun hematoloji kanser, kök hücre nakli hastalarının aşılanmasında sakınca yok. Mutlaka aşılanmaları önerilmekte. Yanıt oranları aşıya, kişiye ve hastalığa bağlı olarak değişken olmakla birlikte hastalar Türkiye'de uygulanan inaktif veya mRNA aşılarından herhangi biriyle aşılanabilir. Söz konusu aşıların bağışıklık sistemi düşük kişilerdeki yanıt oranları hakkında yapılmış geniş çaplı çalışmalar yok. Ancak birçok hematolojik hastalığı olan kişide antikor oluşturdukları biliniyor."

Ar, gelişmiş ülkelerdeki sağlık otoritelerinin, kullanılan ilaçlar veya kanserin kendisine bağlı olarak aşıya karşı yanıt elde edememe riskine rağmen, hastaların aşılanmasının enfeksiyona karşı bir koruma sağlayacağı konusunda görüş birliği içinde olduğunu ifade etti.

-"Salgın döneminde olağan dışı deneyimler yaşadık"

THD İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül de Kovid-19'un hematolojik hastalığı olan çocuklarda sağlıklı çocuklara göre daha ağır seyirli olabileceğine dikkati çekti.

THD Tönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya ise Kovid-19 salgını sürecinde daha önce hiç tanık olmadıkları olağan dışı deneyimler yaşadıklarını dile getirdi.

Aşıyla yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmasına rağmen salgının hala çok büyük sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirten Küçükkaya, salgın döneminde dünya genelinde yaklaşık 18 milyon insanın kalp krizi, 10 milyon kişinin inme ve 3 milyon insanın da toplardamarların tıkanması nedeniyle öldüğünü aktardı.

Küçükkaya, tütün ürünleri kullanımı, hareketsizlik, kötü beslenme, toksik maddelere maruz kalma, aşırı kilo, kan şekeri ve yağlarının yüksek olmasının damar tıkanıklığı açısından en önemli risk faktörleri olduğuna değindi.

Hematolojik kanser hastalarına Kovid-19 aşısı yaptırın önerisi
Hematolojik kanser hastalarına Kovid-19 aşısı yaptırın önerisi
Hematolojik kanser hastalarına Kovid-19 aşısı yaptırın önerisi
Hematolojik kanser hastalarına Kovid-19 aşısı yaptırın önerisi
Hematolojik kanser hastalarına Kovid-19 aşısı yaptırın önerisi

Kök Hücre, Antalya, Kanser, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Hematolojik kanser hastalarına 'Kovid-19 aşısı yaptırın' önerisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hematolojik kanser hastalarına "Kovid-19 aşısı yaptırın" önerisi - Son Dakika
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