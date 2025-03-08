Hemofili A hastaları için ilaç geri ödeme kapsamına alındı - Son Dakika
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Sağlık

Hemofili A hastaları için ilaç geri ödeme kapsamına alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalarının tedavisinde kullanılan ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

08.03.2025 21:18
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastalarının tedavisinde kullanılan ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, Hemofili A hastalarının tedavisinde kullanılan ilaca ilişkin atılan yeni bir adımı açıkladı. Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Işıkhan paylaşımında "Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Bu tedavi, hastanede damar yolu açılmasına gerek kalmadan evde uygulanabiliyor ve özellikle hemofili A hastası çocuklarımıza ve ailelerine büyük kolaylık sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Hemofili A hastaları için ilaç geri ödeme kapsamına alındı

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Son Dakika Sağlık Hemofili A hastaları için ilaç geri ödeme kapsamına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hemofili A hastaları için ilaç geri ödeme kapsamına alındı - Son Dakika
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