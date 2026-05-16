Hemşireler Haftası Kutlandı

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve hastane idari ekibi, Hemşireler Haftası dolayısıyla görev başındaki hemşireleri ziyaret ederek anlamlı günlerini kutladı.

Sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından olan hemşireleri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı, idari kadroyla birlikte tüm birimleri tek tek gezdi. Fedakarlıkları, özverili çalışmaları ve insan hayatına dokunan kıymetli emekleriyle sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan hemşirelerle bir araya gelen yönetim, personele teşekkürlerini iletti. Ziyaretler sırasında hemşirelere hitaben anlamlı bir konuşma gerçekleştiren Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı, "Şefkatleri, özverili çalışmaları ve mesleki emekleriyle sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından olan hemşirelerimize teşekkür ediyorum. İnsan hayatına kattığınız değer ve gösterdiğiniz fedakarlık için her birinize minnettarız. Hepiniz birer kanatsız meleksiniz, Hemşireler Haftanızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA