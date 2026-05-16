Hemşireler Haftası Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hemşireler Haftası Kutlandı

Hemşireler Haftası Kutlandı
16.05.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Devlet Hastanesi, Hemşireler Haftası'nda hemşireleri ziyaret ederek teşekkür etti.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve hastane idari ekibi, Hemşireler Haftası dolayısıyla görev başındaki hemşireleri ziyaret ederek anlamlı günlerini kutladı.

Sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından olan hemşireleri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı, idari kadroyla birlikte tüm birimleri tek tek gezdi. Fedakarlıkları, özverili çalışmaları ve insan hayatına dokunan kıymetli emekleriyle sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan hemşirelerle bir araya gelen yönetim, personele teşekkürlerini iletti. Ziyaretler sırasında hemşirelere hitaben anlamlı bir konuşma gerçekleştiren Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı, "Şefkatleri, özverili çalışmaları ve mesleki emekleriyle sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taşlarından olan hemşirelerimize teşekkür ediyorum. İnsan hayatına kattığınız değer ve gösterdiğiniz fedakarlık için her birinize minnettarız. Hepiniz birer kanatsız meleksiniz, Hemşireler Haftanızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hemşireler Haftası Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:39:06. #7.13#
SON DAKİKA: Hemşireler Haftası Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.