Hep-Sen ve Tüm Sağlık-Sen Birleşti

Sağlık

HEP-Sendikası (Hep-Sen) ile Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Tüm Sağlık-Sen) birleşme kararı aldı. Bu kapsamda Tüm Sağlık-Sen, Hep-Sen'e katılan 5'inci sendika oldu.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen toplantıya, Hep-Sen, Tüm Sağlık-Sen, Sağlık Çalışanları Sendikası, Kamu Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası, Onur Sağlık Sendikası ile Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası'nın genel başkanları ile sendika üyeleri katıldı.

'BU BİRLEŞMENİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM'

Hep-Sen genel Başkanı Yunus Şimşek, toplantıda yaptığı açıklamada, "Hep-Sen, 9 Kasım 2020'de 7 hemşire ile kuruldu, binler, on binler oldu çok yakında yüzbinler olacağız. Kurulduğumuz günden bugüne hiçbir partinin, vakfın, grubun desteğini almadan Cumhuriyetin temel mirasıyla beraber inisiyatif aldık. Sağlık Çalışanları Sendikası, Kamu Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası, Onur Sağlık Sendikası ile Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası sendikamıza daha önceden katıldı. Biz gerek sağlık emekçileri için gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları için bugün bir inisiyatif daha aldık. Bugün de Hep-Sen ile Tüm Sağlık Sendikası birleşme kararı almıştır. Bu birleşme sadece ülkemizdeki sağlık çalışanları, vatandaşlarımız için değil tıpkı Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı gibi tüm insanlığın tam bir iyilik halinde olması için gerek ülke içerisinde gerekse ülke dışında da Hep-Sen, üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirecek güçtedir. Bu birleşmenin tüm sağlık camiasına, vatandaşlarımıza ve uluslararası arenada da tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'ÜYE SAYIMIZI YÜZBİNLERE ULAŞTIRACAĞIZ'

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Dr. Okay Erözgün ise "Sendika olarak mücadelemizin, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının mücadelesinde Hep-Sen ile birlikte olmak için yola çıktık. Bundan sonra mücadelemizi inşallah Hep-Sen ile devam ettireceğiz. Var olan sendikalarımıza sesleniyorum. Hep-Sen çatısı altında birleşmeye kendilerini davet ediyorum. İnşallah bundan sonra sağlım çalışanlarının hakları için Hep-Sen daha ileri gidecektir. Sayın Başkanımın dediği gibi bugün on binlerde yarın hep birlikte yüzbinlere kadar üye sayımızı ulaştıracağız. Bu birleşmenin bütün sağlık camiasına hayırlar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.