Her Yıl 500 Talasemili Çocuk Doğuyor - Son Dakika
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Sağlık

Her Yıl 500 Talasemili Çocuk Doğuyor

Prof. Dr. Bülent Antmen, akraba evliliğinden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

08.05.2025 15:43
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Her yıl 500 talasemili çocuk dünyaya geliyor

Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı, Prof. Dr. Bülent Antmen:

"Akraba evliliğinden kaçınılmalı"

ADANA - Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı, Prof. Dr. Bülent Antmen, her yıl 500 talasemili çocuğun dünyaya geldiğini belirterek, "Ülkemizdeki evliliklerin yüzde 3'ünden fazlası akraba evliliği olarak gerçekleşiyor. Akraba evliliğinden sadece talasemi için değil, tüm kalıtsal hastalıkların önüne geçmek için kaçınmak gerekiyor" dedi.

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hemotolojisi/Kemik iliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, 8 Mayıs "Dünya Talasemi Günü" nedeniyle bilgi verdi. İHA'ya açıklamada bulunan Prof. Dr. Antmen, "Talesemi, Akdeniz Anemisi olarak da bilinir. Bu hastalar yeterli kırmızı kan üretemezler. Kansızlık oluşur. Hastada kansızlık nedeniyle çarpıntı, çabuk yorulma gibi belirtiler görülür. Dolayısıyla periyodik olarak kan verilmesi gerekir. Bazı anemi türlerinde ilik nakli ile bu hastalık tedavi de edilebilir. Hastalık genetiktir ve bebek, doğumsal olarak talasemi ile dünyaya gelir ve bu hastalığı ömür boyu taşır. Talaseminin birçok çeşidi vardır. Bu çeşitliliğin sebebi hastalığın tuttuğu pek çok genin olması ve aneminin derinliğinin hastadan hastaya değişmesidir. Beta talasemi majör denilen tip, en ağır olan tiptir" diye konuştu.

"Her yıl 500 talasemili çocuk dünyaya geliyor"

Prof. Dr. Antmen, her yıl 500 çocuğun talasemili dünyaya geldiğini belirterek, "Talasemi hastalığının ortalığa çıkması için anne ve babanın taşıyıcı olması gerekiyor. Nesilden nesle hep bu şekilde taşınıyor. Türkiye'de Kalıtsal Kan Hastalıkları Kanunu var. Buna bağlı olarak evlilik düşünen bütün çiftlerin bir testi yaptırma zorunluluğu var. Çiftler talasemi için bu testi yaptırdıklarında eğer 2 bireyde taşıyıcı ise genetik danışmanlık veriliyor. Her yıl yeni 500 civarında talasemili çocuk dünyaya geliyor. Bu çocuklara destek olmak için Türk Kızılay'ına isimleri verip 3-4 haftada bir kan ihtiyaçları olduğu için kan bağışı yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kan bağışı çok önemli"

Kan bağışının talasemi hastaları için çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Antmen, "Kan bağışını teşvik etmemiz lazım. Bu hastalarımızın kan ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Bu hastalığın kesin tedavisi var ve onun içinde kemik iliği nakli gerekiyor. Hasta doğduktan sonra 2-7 yaş arasındaki dönemde kemik iliği nakli olabilir" şeklinde konuştu.

"Akraba evliliğinden kaçınılmalı"

Akraba evliliklerinin kalıtsal hastalıkları artırdığına dikkat çeken Antmen, "Ülkemizde her yüz çiften 3'ü akraba evliliği olarak gerçekleşiyor. Akraba evliliğinde de bu mutasyon, çiftlerin ailelerinde var ise hastalığın ortaya çıkışını yüksek oranda arttırıyor. Akraba evliliğinden sadece talasemi için değil, tüm kalıtsal hastalıkların önüne geçmek için kaçınmak gerekiyor. Onun yanında da evlenmeden önce testleri yapmak ve eğer genetik tespit edildiyse danışmanlık almak gerekiyor" diye konuştu.

"Herkesi kan bağışlamaya davet ediyorum"

Talasemi hastası Mehmet Öztaş ise kan bağışları sayesinde hayata tutunduklarını anlatarak, "Doğduğumuz günden itibaren kana ihtiyacımız var. Her ay 2 ünite kan alarak yaşıyoruz. Düzenli tedavi olduğumuzda sorun yok ancak kan alınmamız geciktiğinde sosyal yaşamdan kopuyoruz, çok sorunlar oluyor. Herkesi kan bağışlamaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Her Yıl 500 Talasemili Çocuk Doğuyor - Son Dakika

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