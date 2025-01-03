HPV Virüsü ve Rahim Ağzı Kanseri: Erken Tarama ve Aşının Önemi - Son Dakika
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Sağlık

HPV Virüsü ve Rahim Ağzı Kanseri: Erken Tarama ve Aşının Önemi

HPV Virüsü ve Rahim Ağzı Kanseri: Erken Tarama ve Aşının Önemi

Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. M. Murat Naki, HPV virüsünün yol açtığı rahim ağzı kanserine karşı erken taramanın ve aşılamanın hayati önemini vurguladı. Düzenli testler sayesinde bu hastalığın önlenebileceğini açıkladı.

03.01.2025 09:47  Güncelleme: 09:49
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HPV virüsünün yol açtığı rahim ağzı kanserine karşı erken taramanın hayati önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Murat Naki, düzenli testler ve aşı uygulamaları sayesinde hastalığın büyük ölçüde önlenebileceğini ve kadınları tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söyledi. Kanserin önlenmesinde tarama testleri ve HPV aşısının kritik önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Naki, düzenli kontroller ve bilinçli korunmanın hayat kurtarıcı olduğunu açıkladı.

Rahim ağzı kanserinin kadın sağlığını tehdit eden ciddi hastalıkların başında geldiğini dile getiren Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Murat Naki, kadınlarda sık rastlanan HPV (Human PapillomaVirus) enfeksiyonunun tedavi edilmediğinde rahim ağzı kanserine dönüşebileceğini anlattı. Rahim ağzı kanserinin, HPV virüsünün yol açtığı ve çoğu zaman belirti vermeyen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Naki, "Bu virüs, cinsel yolla bulaşabilen ve yaşamları boyunca neredeyse her bireyin karşılaşabileceği bir enfeksiyon. Belirti vermediği için enfeksiyon fark edilmiyor. HPV enfeksiyonu, bağışıklık sistemi tarafından yüzde 80-90 oranında kendiliğinden iyileşebiliyor ancak bazı durumlarda enfeksiyon tekrarlayıcı olabiliyor. Kanser öncesi hücresel değişikliklere yol açabiliyor" dedi.

TARAMA VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Rahim ağzı kanserinin önlenmesinin mümkün olduğuna değinen Prof. Dr. Naki, "Erken yaşlarda başlayan cinsel aktivite, sigara kullanımı ve zayıf bağışıklık gibi faktörler HPV enfeksiyonunun kronikleşmesine veya tekrarlayıcı özellik göstermesine neden olabilmektedir. Kanser oluşumu ortalama 15-20 yıl sürmektedir. Özellikle 25 yaşından sonra kadınların düzenli tarama testlerine girmesinin önemini vurguladı. Ayrıca 30 yaşından sonra yapılan HPV testleri rahim ağzı kanseri için kritik bir dönemdir" ifadesini kullandı.

KANSERİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Erken teşhis ile rahim ağzı kanserinin tedavi edilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Naki, "Tarama yapılmayan toplumlarda kanserlerin çoğu ileri evrede yakalanabilmektedir. Bu durumda cerrahi tedavi şansı ortadan kalkmaktadır. Erken evre kanserlerde cerrahi müdahale ile organ kaybı olmadan tedavi mümkünken, ilerlemiş evrelerde tedavi genellikle radyoterapi ve kemoterapi ile yapılabilmektedir" dedi.

'YÜZDE 90 KORUMA'

HPV enfeksiyonuna karşı geliştirilen dokuzlu HPV aşısının önemli bir koruma aracı olduğunu anlatan Prof. Dr. Naki, "Bu aşı, HPV'nin yüksek riskli 7 tipi ve genital siğillere yol açan 2 tip dahil olmak üzere toplam 9 tipe karşı koruma sağlamaktadır. Aşının ideal olarak 9-15 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklara yapılması gerekmektedir. 15 yaş sonrası için de aşı uygulaması yapılabilir. Aşı öyle etkilidir ki, rahim ağzı kanserini yüzde 90 oranında korumaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Kadın, Aşı, HPV, Son Dakika

Son Dakika Sağlık HPV Virüsü ve Rahim Ağzı Kanseri: Erken Tarama ve Aşının Önemi - Son Dakika

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