Sağlık

Hurma tokluk sağlıyor, hafızayı güçlendiriyor

KONYA - Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez meyvesi hurma, vitamin deposu olma özelliği ile talep görüyor. Diyetisyen Merve Sena Nazlı, hurmanın birçok faydasını sıralarken, sadece Ramazan ayında değil normal zamanlarda da hurmanın tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ramazan ayının başlaması ile iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma daha fazla talep görmeye başladı. Doğal şeker içeren hurma, Ramazan aylarında gün içerisinde düşen kan şekerini iftarda düzenlemede etkili oluyor. Hurma, toksinleri atması, kas kramplarına iyi gelmesi, stres durumunda mutluluk vermesi ve hafıza güçlendirici etkisi olduğu için alzheimer riskini karşı da faydası olması ile biliniyor.

"Normal zamanlarda da hurma sık tercih edilmelidir"

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, Ramazan ayının gelmesiyle beraber hurmanın sofralardaki yerini aldığını ifade ederek, "Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler sadece Ramazan ayında değil normal zamanlarda da hurmayı sık tercih etmelidir. Çünkü şeker yerine kullanacağımız doğal bir tatlandırıcıdır. Hurma antioksidan içeriği yüksek olduğu için vücudumuzdaki toksinleri atmaya yardımcıdır. A, C vitamini içerdiği için aynı zamanda gençleşmeye yardımcı olacaktır ve cildimizdeki elastikiyeti sağlayıcı etkiye sahiptir. Böylece daha genç bir görünüme sahip olabilirsiniz. İçerdiği magnezyumdan kaynaklı kas kramplarına iyi gelir ve aynı zamanda B6 vitamini içerdiği için de stres durumlarında tercih ederseniz mutluluk verici bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda potasyum içeriğinden dolayı da kalp sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Lif içeriği yüksek olduğu için özellikle tokluk sağlamaya yardımcı olup aynı zamanda kabızlık noktasında da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda hafızayı güçlendirici etkisi olduğu için alzheimer riski olanlar ve ben ne yaparsam yapayım sürekli unutuyorum diyenler için de oldukça güzel bir alternatif" dedi.

Diyetisyen Merve Sena Nazlı, hurmanın bir meyve olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade ederek, "Dikkat etmemiz bir nokta ise hurma da bir meyve olduğu için fazla tüketimi vücudumuzda yağlanmaya sebep olabilir ve kilo artışı olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden günlük tüketeceğiniz 3 tane hurma sizler açısından yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.