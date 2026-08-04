Hyalüronik Asit ve PRP Ürünleri Hastanelerden Temin Edilecek

Sağlık Bakanlığı, eklem tedavisinde kullanılan hyalüronik asit ve PRP ürünlerinin hastanelerce temin edilmesini zorunlu kıldı. Hastaya dışarıdan ürün aldıran personele idari işlem yapılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 21 Temmuz tarihinde yayımladığı yeni genelge ile hastanelerdeki tıbbi sarf malzeme temini konusunda önemli bir düzenlemeye gitti. Yeni yayımlanan belgeye göre, özellikle eklem rahatsızlıklarında sıkça başvurulan Plateletten Zengin Plazma (PRP) ve hyalüronik asit içeren eklem içi enjeksiyon sıvıları, artık hastalar aracılığıyla dışarıdan reçete ile temin ettirilemeyecek.

Devlet Malzeme Ofisi ile ortak sistem

Bakanlık ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu bu tıbbi sarf malzemeleri 'Sağlık Market' sistemi üzerinden temin edilecek. Başvuruda bulunan firmalara ait ürünler, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ön inceleme ve Bilimsel Değerlendirme Komisyonu süzgecinden geçirildikten sonra kataloğa eklenerek hastanelerin doğrudan siparişine açıldı.

Hastanelere sıkı stok ve takip talimatı

Genelgede hastane yönetimlerine, uygulama birliğinin sağlanması ve ürünlerin doğru stok birimlerinde izlenmesi için spesifik kurallar getirildi. Sağlık tesisleri bu ihtiyaçlarını Sağlık Market üzerinden, sistemde yer alan uygun barkodları seçerek karşılamakla yükümlü kılındı. Hastanelerin stok durumlarını dikkatli bir şekilde planlamaları ve mükerrer ya da ihtiyaç fazlası talep oluşturmamaları gerektiği özellikle vurgulandı.

Tedavi ücretleri tarife üzerinden tahsil edilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılanmayan ürünler ve tedaviler için ise Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (KSHFT) devreye girecek. Hastaneler, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan veya SGK'nin ödeme listesinde bulunmayan bu işlemler için belirlenen resmi tarife üzerinden işlem yaparak tedavi bedelini ilgilisinden tahsil edecek.

Personele kesin uyarı: İdari işlem başlatılacak

Bakanlık, yayımladığı belgenin son bölümünde çok net bir uyarıda bulundu. Eklem içi enjeksiyon uygulamalarında kullanılacak ürünlerin kesinlikle hastalar aracılığıyla dışarıdan reçete ile temin ettirilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Bu kurala uymayarak hastaya kendi imkanlarıyla dışarıdan tıbbi ürün temin ettiren personel veya birimler tespit edildiğinde, haklarında gerekli idari işlemlerin ve yasal takiplerin taviz verilmeden yürütüleceği belirtildi.