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Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık - Son Dakika

Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık

26.10.2021 11:21

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Dr. Mustafa Eraslan, halk arasında son derece yaygın olarak bilinen ve 5 bin yıllık tedavi yöntemi hacamatın vücuda olan mucizevi etkisinden bahsetti. Eraslan, hacamatın birçok hastalıkta en etkili yöntemin olduğunu söyledi. Ünlü doktor, hacamatın dünya genelinde çok az yapıldığını ancak, İsrail'in bu konuya çok önem verdiğini söyledi.

Bitkilerin tedavi edici gücünü keşfeden ve bu bilgileri hastalarıyla paylaşan Dr. Mustafa Eraslan, Haberler.com'un YouTube kanalında Ahmet Furkan Başdemir'in sorularını cevapladı. Eraslan, çağımızın yaygın hastalığı migren ve baş ağrısının en etkili ilacının hacamat tedavisi olduğunu söyledi. Hacamatın dünyada en etkili tedavi yönetmelerinden olduğunu söyleyen Dr. Mustafa Eraslan, tedavinin vücuda olan inanılmaz etkilerini anlattı.

Hastalıkların temelindeki sorunları da hacamatla tedavi edildiğini belirten Eraslan şunları söyledi:

"HZ. MUHAMMED'İN 'EN KIYMETLİ' DEDİĞİ TEDAVİ"

"Hacamat baş ağrısında ve migrende dünya üzerinde en etkili tedavi yöntemidir. Çok enteresan bir bilgi vereyim. Dünya üzerinde ülkelerde yıllık hacamat yüzde birin altında. Bir tek İsrail'de 3.3. Çok ilginç değil mi? Çünkü hacamat birçok hastalığa karşı koruyor. Efendimiz, (S.A.V) buyurmuş, 'Yaratılmış en kıymetli tedavi yöntemi hacamattır'. Özellikle mevsim dönüşlerinde özellikle ilkbahar ve sonbaharda hacamat yaptırmak lazım."

Hz. Muhammed'in 'En kıymetli' dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık

"HAFTADA BİR TOPRAĞA BASIN"

"Siz 'O kadar basit mi?' diye soruyorsunuz, çok basit bir şey söyleyeceğim size. Elektrik cihazlarda topraklama olmayınca ısınır. Eğer insan da toprağa basmazsa sinirleniyor. Mevsim dönüşlerinde de insanda elektrik artıyor. Onun için ne yapacağız, toprağa basacağız. Hiç yapmıyorsanız haftada bir toprağa basın."

Hz. Muhammed'in 'En kıymetli' dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık

"HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN HACAMAT YAPTIRIN"

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi hakkında da önemli bilgiler veren Dr. Mustafa Eraslan, "Bizim hastalık noktasındaki en dikkat etmemiz gereken şey, kalın bağırsağın iyi çalışıp çalışmaması. Türkiye'de çok fazla hasta var. Yolda geçen her insana sorun. Hipertansiyonu olanlar, şeker hastaları, kanser hastaları. O hasta olanlara bir de şunu sorun' Kalın bağırsağınız iyi çalışıyor mu?' yani şişkinlik, gaz gibi. Kalın bağırsak iyi çalışmazsa vücut atması gereken zararlı maddeleri atamıyor ve emilim sağlıyor. Biraz önce söylediğim hastalıkların çoğu bundan kaynaklanıyor. Bundan dolayı arada sırada hacamat ve bağırsak tedavisi almak faydalı" dedi.

Hz. Muhammed'in En kıymetli dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık

Mustafa Eraslan, Münir Karaloğlu, Youtube, İsrail, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hz. Muhammed'in 'En kıymetli' dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık - Son Dakika


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