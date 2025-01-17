İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024'te 1 Milyon Çocuk İçin Destek Sağladı - Son Dakika
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Sağlık

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024'te 1 Milyon Çocuk İçin Destek Sağladı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024\'te 1 Milyon Çocuk İçin Destek Sağladı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılında yetimlere yönelik çalışmaları ile 1 milyondan fazla çocuğa ulaştı. Türkiye'de ve 42 ülkede düzenli destek sağlayarak eğitim, sağlık, barınma gibi alanlarda yardımda bulundu.

17.01.2025 11:28  Güncelleme: 11:29
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İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimlere yönelik çalışmaları ile 2024'te 1 milyondan fazla çocuğa ulaştığını açıkladı. Buna göre 12 ülkede 44 yetimhane ve 1 eğitim kampüsü bulunan vakıf, sponsorluk sistemi ile Türkiye'de ve 42 ülkede 133 bin 268 yetim çocuğa her ay düzenli olarak destek oldu.

İHH, 2024 yılında da çalışmalarını sürdürdü. Vakıftan yapılan açıklamaya göre; eğitim, sağlık, barınma, gelir temini gibi farklı pek çok alanda destek çalışmalarında bulunuldu. Düzenlenen şenlikler, etkinlikler ve projelerle birlikte ulaşılan çocuk sayısı bir milyonu aştı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Sponsorluk Sistemi ile Türkiye'de 12 bin 381, 42 ülkede 120 bin 887 olmak üzere 133 bin 268 çocuğa her ay düzenli olarak 800 lira tutarında destek ulaştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nın yürütmüş olduğu İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi de uygulanmaya devam edildi. Türkiye genelinde 3 bin 150 okulun katılımıyla yürütülen proje kapsamında 7 bin 608 yetim çocuğa destek olundu.

Vakıf, 12 ülkedeki 44 yetimhanesi ve 1 eğitim kampüsü ile de 2 bin 250 yetime güvenli bir yaşam alanı sundu. Çocuklar, düzenli olarak verilen etüt ve takviye derslerinin yanı sıra bilgisayar, dil, aşçılık, terzilik ve marangozluk gibi mesleki eğitimlerden faydalandı. Ayrıca hafızlık, İslami ilimler ve manevi eğitimlerle çocukların gelişimleri desteklendi. Ramazan Bayramı'nda ayrıca Türkiye ve 15 ülkede 50 bin 867 yetime, Kurban Bayramı'nda ise Türkiye ve 15 ülkede 34 bin 638 yetime elbise dağıtımında bulunuldu.

ÇALIŞMALARDAN, 100 BİNE YAKIN KİŞİ FAYDALANDI

Yine vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında 2024 yılı boyunca sağlık, gıda, barınma ve eğitim alanlarında geniş kapsamlı projeler hayata geçirildi. Projeler çerçevesinde, 3 bin 750 yetim çocuk ve annesine sağlık hizmeti sunulurken, 4 bin 58 yetim ve ailesine gıda kolisi ve adak akika kurban payı dağıtımı yapıldı. Ayrıca, 26 bin 915 kişiye de barınma ve kıyafet yardımı ulaştırıldı.

2024 yılında Türkiye'de de farklı birçok alanda çalışma yapıldı. Çocuk şenlikleri, gezi programları, ağaç dikim etkinlikleri, sinema etkinlikleri ve karne şenlikleri gibi sosyal çalışmaların yanı sıra, kıyafet, kırtasiye ve kumanya dağıtımları gerçekleştirildi. Çalışmalardan, 100 bine yakın kişi faydalandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024'te 1 Milyon Çocuk İçin Destek Sağladı - Son Dakika

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