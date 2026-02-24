İkinci Hamilelikte Beyin Değişimi - Son Dakika
İkinci Hamilelikte Beyin Değişimi

24.02.2026 05:53
İkinci hamilelikte kadınların beyinlerinde dikkat odaklama ile ilgili değişiklikler gözlemlendi.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nden (UMC) yapılan yeni bir araştırmaya göre, ikinci hamilelikte kadınların beyninde "benzersiz" değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler annenin dikkatini odaklamasına yardımcı olabiliyor.

Kadınların beyninin ilk hamilelik sırasında, anneliğe hazırlanmak için değişikliklere uğradığını daha önceki bir araştırma keşfetmişti.

Son araştırmaysa, ikinci hamilelikteki belirli değişikliklere işaret ediyor. Kadınların "hedef odaklı dikkat ve görev beklentilerine" yardımcı olacak şekilde beyinlerinde değişim olduğunu gösteriyor.

Bu bulgular, bazı kadınların neden anne olduklarında zihinsel sorunlar yaşadığını anlamaya da yardımcı olabilir.

Çoğu kadın hayatında en az bir kez hamilelik yaşıyor. 2023 itibariyle küresel olarak kadın başına ortalama doğum sayısı 2,3 oldu.

Amsterdam Üniversitesi'nde hamilelik alanında çalışan araştırmacılar, daha önce bir kadının ilk kez hamile kaldığında, kendini yansıtma ve çocuklarının duygularını anlama açısından önemli olan beyin bölümünün değiştiğini ve bu değişimin çocuklarına bakmasına yardımcı olduğunu keşfetmişti.

Son araştırmadaysa 110 kadın takip edildi. Üç ayrı grupta, ilk kez anne olanlar, ikinci çocuklarını doğuranlar ve çocuksuz olan kadınlar izlendi.

Kadınların hamileliklerinden önce ve sonra yapılan beyin taramaları, araştırmacıların tam olarak neyin değiştiğini görmelerini sağladı.

İkinci kez hamile kalan kadınların beyinlerinde, dikkati kontrol etme ve duyulara tepki verme ile ilgili bağlantılarda daha fazla değişiklik gözlendi.

Verileri analiz eden araştırmacı Milou Straathof, "Bu süreçler, birden fazla çocuğa bakarken faydalı olabilir" diye açıklıyor.

Araştırmacılar, düşük yapan kadınlardaki beyinsel aktivite değişimleri hakkında herhangi bir sonuca varamadı.

Buna karşın elde edilen verilerin, beyindeki temel değişikliklerin hamileliğin son dönemlerinde meydana geldiğini gösterdiğine işaret ediliyor.

Ruhsal sağlık üzerindeki etkiler

Çalışma ayrıca, birinci ve ikinci hamileliklerdeki beyin değişiklikleri ile anne adaylarının ruh sağlığı bozukluklarının gelişimi arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünya çapında hamile kadınların yaklaşık %10'u ve yeni doğum yapmış kadınların %13'ü, çoğunlukla depresyon olmak üzere ruhsal bozukluklar yaşıyor.

UMC'nin araştırması, kadının beyninin üst kısmı olan serebrumun dış tabakasında meydana gelen yapısal değişikliklerin, peripartum depresyon, yani hamilelik sırasında veya doğumdan sonra ortaya çıkan depresyon ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

İlk kez anne olanlarda, bu değişiklikler doğum sonrası ruh sağlığı durumlarıyla daha belirgin bir şekilde ilişkiliydi.

Ancak ikinci kez anne olanlarda, bu değişiklikler hamilelik sırasındaki ruh sağlığıyla daha güçlü bir şekilde bağlantılıydı.

UMC'nin hamilelik beyin laboratuvarı başkanı Elseline Hoekzema, "Bununla, beynin sadece ilk hamilelikte değil, ikinci hamilelikte de değiştiğini ilk kez göstermiş olduk" dedi.

"Birinci ve ikinci hamilelik sırasında beyin hem benzer hem de benzersiz şekillerde değişiyor. Her hamilelik kadın beyninde benzersiz bir iz bırakıyor" diye ekledi.

Araştırmacılar, bu konu hakkında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtirken, sonuçların bazı kadınlarda doğum sonrası depresyonun nasıl ve neden geliştiğine dair daha fazla bilgi sağlayarak annelere sunulan bakımın iyileştirilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Laboratuva başkanı Hoekzema, "Beynin anneliğe nasıl uyum sağladığını anlamamız önemli" diyor.

Kaynak: BBC

Sağlık

BBC
