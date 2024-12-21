İkizlerde Kalp Hastalığı Kontrolü Önemli

Sağlık

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, ikizi olan kişilerin birinde kalp hastalığı varsa diğer ikizinin de kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Altay, AA muhabirine, kalp krizlerinin bir kısmının genetik bir kısmının ise edinsel olduğunu söyledi.

Risk faktörü olan kişilerin kalp kontrolü açısından daha özenli olması gerektiğini ifade eden Altay, "Tek yumurta ikizi hastalarla karşılaşıyoruz. Birinde kalp hastalığı görüyorsak genetik olabilme ihtimalinden dolayı ikizine de kendinizi kontrol ettirin diyoruz." dedi.

Tek yumurta ikizlerinin ortak genlerinin olduğunu anlatan Altay, "Bazen de iki farklı yaşam tarzına sahip ikizlerle karşılaşıyoruz. Aynı gene sahip olsalar da örneğin birisi sigara içiyor, kilosu ve şeker hastalığı var, yeme alışkanlıkları bozuk o zaman genetik faktörlerden ziyade yaşam tarzı ön plana çıkıyor. Bakıyorsunuz genler aynı birinde kalp hastalığı var diğerinde yok. İkizi olan kişilerin birinde kalp hastalığı varsa diğer ikizin kontrol olması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Altay, kalp krizinden genç yaşta ölümlerin sadece günümüzde değil eskiden de olduğunu belirtti.

Medyada son zamanlarda çok fazla kalp krizinden genç yaşta ölüm haberini gördüklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bunun sebepleri içerisinde stres faktörleri, yaşam tarzı faktörleri, sigara, alkol tüketimi ile obezitenin arması da var. Genç yaşta kalp krizinden ölümlerle ilgili belirgin bir artış bilinmiyor. Kalp krizleriyle ilgili aşıları speküle etmek doğru değil. Yapılan analizlerde aşı olanlarda aşı olmayanlara göre kalp krizi ve pıhtı olaylarının daha az olduğunu göstermiş. Belki koronavirüs sürecinin kalp hastalığını artırdığı söylenebilir ama tek başına aşı olmanın kalp krizinde çok ciddi artış yaptığını gösteren objektif bir veri yoktur."