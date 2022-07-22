İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Yapılan testler büyük oranda pozitif çıkıyor" - Son Dakika
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İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Yapılan testler büyük oranda pozitif çıkıyor"

22.07.2022 17:16

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Yapılan testler büyük oranda pozitif çıkıyor" - Temmuz ayında Karabük'te günlük 100'ün üzerinde Covid-19 vakası görülmeye başlandıKARABÜK Kurban Bayramı ile birlikte hareketliliğin arttığı Karabük'te günlük 100'ün üzerinde vaka sayısı görülmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Yapılan testler büyük oranda pozitif çıkıyor"

- Temmuz ayında Karabük'te günlük 100'ün üzerinde Covid-19 vakası görülmeye başlandı

KARABÜK Kurban Bayramı ile birlikte hareketliliğin arttığı Karabük'te günlük 100'ün üzerinde vaka sayısı görülmeye başlandı. İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, vatandaşlara yeniden maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Son günlerde Covid-19 vaka artışının yaşandığı illerden biri de Karabük oldu. Temmuz ayında Kurban Bayramı dolayısıyla hareketliliğin artmasıyla birlikte vaka sayılarında yükselişin gözlendiği kentte 14 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor. Günlük 100'ün üzerinde vaka sayısının görüldüğü Karabük'te maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması noktasında uyarılar yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de pandemi çalışmaları konusunda çok ciddi bir gayret sarf ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan aşılama çalışmalarıyla birlikte vaka sayılarında önemli oranda düşüş gözlemlendiğini belirten Sarı, "Bu yıl Mayıs ve Haziran aylarında vaka sayılarımız oldukça azalmıştı. Hatta Haziran ayında ilimizde 1 ay içerisinde görülen toplam vaka sayısı 42'ydi. Ancak temmuz ayının başlangıcı ve Kurban Bayramı dolayısıyla vakalarımızda önemli ölçüde bir artış yaşandı. Haziran ayında toplam 42 vaka varken şimdi günlük 100'ün üzerinde vaka ile karşılaşıyoruz. Bunun başlıca sebebinin özellikle yapılan aşıların üzerinden 6 ay gibi bir süre geçmiş olma sebebiyle koruyuculuğun azalmış olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Vatandaşları aşıya davet eden Sarı, "Elimizde tüm aşılarımız mevcut. Gelen vatandaşlarımıza gece 24.00'a kadar aşılama hizmeti vermeye devam ediyoruz. Filyasyon çalışmalarına hız vermek zorunda kaldık. Testi pozitif çıkan vatandaşlarımız arayıp haberdar ediyoruz. Şuanda birçok vatandaşımız boğaz ağrısı, ateş, kas ağrısı şikayetleriyle hastanemize başvuruyor. Yapılan testlerde genelde büyük oranda pozitif çıkıyor. Vatandaşlarımızın bu semptomları yaşadıklarında sağlık kuruluşlarına başvurarak test vermelerini öneriyoruz" dedi.

"Vaka sayısı artmakla birlikte hastaneye yatış aynı oranda yüksek değil" diyen Sarı, "Hastanemizde takip ettiğimiz 14 hastamız var. Bunlardan 10 tanesi serviste yatıyor. 4 tanesi yoğun bakımda. Genelde bunlar kronik hastalığı olanlar ve ileri derecede yaşlı olanlar" ifadelerin yer verdi.

Sarı, pandeminin uzun süredir devam ettiğini ve vatandaşların artık nasıl mücadele edeceğini bildiğini aktararak maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kapalı ve kalabalık ortamlara giren vatandaşların maske kullanmasını isteyen Sarı, kuralların tekrar uygulamaya geçirmekte fayda olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ahmet Sarı, Karabük, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, 'Yapılan testler büyük oranda pozitif çıkıyor' - Son Dakika

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