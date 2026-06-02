İl Sağlık Müdürü Kuyucak\'ta İncelemelerde Bulundu

Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, saha ziyaretleri kapsamında Kuyucak Devlet Hastanesi ve Kuyucak Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kuyucak Devlet Hastanesi ziyaretinde hastanede sunulan sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar ve mevcut durum hakkında bilgi alındı. Ziyaret kapsamında acil servis, poliklinikler ve idari birimlerde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Şenkul, özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Kuyucak Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarından birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli" kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendiren İl Sağlık Müdürü Şenkul, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik katkılarından dolayı aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına teşekkür etti. Ziyaretleri sırasında hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet eden Şenkul, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu. - AYDIN